金融監管也要愛國的！　歐達禮提早離任　接班人須具一特質｜刁佬

不經不覺間供稿予HK01已過一年，去年刁佬出版了《刁佬正傳》，今年再下一城出續集《刁佬正傳II》，增量近40%，加入了專訪。書展期間於華富財經攤位（1B-B22）出售，有興趣的讀者可留意下，遲啲會在各大書局發售。

作為打工仔，搵工跳槽好正常，有上進心的誰不想有更好機遇發圍。稍為有辦公室政治經驗，都知道監管機構高層位置招聘需時，尤其是首長级的一把手位置，背景審查極為嚴格，短則數月，長則可達一年。證監會行政總裁歐達禮2022年7月9日宣佈提早解約離任，於明年一月出任英國金融市場行為監管局主席一職。

令人感到貓膩的是，歐達禮於2019年10月曾宣布在上一任期屆滿（2020年9月底）約滿後卸任，當時港府亦已組成遴選小組負責選聘新任行政總裁。峰迴路轉的是，證監會在2020年5月突然宣布與歐達禮續約3年，任期至2023年9月底。歐達禮的合約是至明年九月才完結，新工作是明年一月才上任，現在提早解約是不是自願？證監會行政總裁是香港金融行業中非常重要的職位，除了要確保香港金融市場保持高質素及廉潔穩健，並打擊失當行為，還要做宣傳大使，參與各種國際論壇，維繫投資者信心。不知多次遠行到外國國際論壇時，歐達禮是否順路去見工？

消息公佈後，旋即引起朋友圈內的震盪。認為香港金融業監管機構的頭號重臣，轉投到英國的金融市場行為監管局，擔任主席非常不妥。如果任內是忠誠效忠香港，為香港的國際金融中心利益出發，緣何合約尚未完结，又没有過冷河之下轉個身可向英國政府「投誠」？

歐達禮提早離任，刁佬認為接任人必須是會為香港利益出發的人才。﹙資料圖片﹚

很多金融界朋友對歐達禮任內作風頗有微言，在他任內對從業員牌照審批極嚴，想成立一間新的持牌機構極不容易，如果政府有意支持大家在香港創業及成為國際金融中心，連申請牌照都這麼困難，又談何開業。

另外歐達禮對近年興起的加密貨幣抱著濃厚的敵視態度，每每戴著洗黑錢的有色眼鏡看待產品。雖然刁佬都認為加密貨幣目前太虛浮，但作為監管機構，看到鄰國及其他金融中心都為此訂立機制監管，香港的加密貨幣監管制度卻仍在非常粗疏階段，在研判國際趨勢上，歐達禮明顯有重大失誤。

根據安永（EY）剛發表的全球第二季IPO趨勢報告，今年上半年香港IPO宗數全球排第十，集資額排第九，連三甲都不入，還談何「紐倫港」？。（資料來源：https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ipo/ey-global-ipo-trends-q2-2022.pdf）港交所固然有責任，但是證監會也責無旁貸。很多未能上市的公司，作出否決的不是聯交所，而是證監會。

根據證監會年報資料，於2021/22年度，有306宗IPO申請，其中187宗是撤回或被拒絕，佔申請數量的61%。撤回申請雖然有可能是申請自願撤回，亦可能公司的水平未能達標，不過證監會的著名招數，就是當他們不希望你上市，就會提出大量問題，使得申請人需運用專業團隊作筆戰，專業費用自然大增，不少更因成本超支而投降撤回。如果其中一些可復活，上半年度可能已入三甲。

現時很多申請上市的公司，基本都達到上市盈利要求門檻，但過程中被聯交所及證監會百般檢查，不少有志上市的公司因這種不友善氛圍而卻步，不少更因超支而感到挫折，最終只有離開，學劉德華話齋，試問「今時今日呢種服務態度」又點會係「優質服務致勝之道」，失落三甲寶座真係有原因。

現在選賢能治港，除了能力，還需要是一位愛國者。「愛國者治港」的標準暫時用於公務員系統及公共選舉的篩查，但是治港的組織及團體，又是否只在公務員系統及公共選舉？如果要維繫香港國際金融中心的地位，必須任用會為香港利益出發的人才。刁佬對於歐達禮離任，真是好行夾唔送，希望繼任人選將是一位肯為香港國際金融中心真誠付出，有擔當的大將。【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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