大灣區金融科技人才發展計劃今啟動　螞蟻夥逾20金融機構全力支持

為助力本地年輕科技人才發展，促進香港發展成為國際創新科技中心，由香港金融管理局（「金管局」）擔任召集合作夥伴，並由彭博及香港青年聯合會擔任組織合作夥伴的粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃今日正式啟動。螞蟻集團表示，很榮幸有機會聯同本港逾20家主要金融機構，全力支持培育年輕金融科技人才的倡儀。

螞蟻集團指，特區政府近年不遺餘力地推動本地金融科技發展，繼2019年在區內率先發出8個虛擬銀行牌照之後，為響應國家在「十四五」規劃中，將香港建成國際創新科技中心的目標，香港金管局去年中推出「金融科技2025」策略，進一步加強香港本地的金融科技發展步伐，而擴展金融科技人才庫正是該策略的五大範疇之一。

無獨有偶，集團亦致力於大灣區及香港本地的年輕科技人才培訓工作。自2021年以來，該集團先後與香港中文大學合作向該校畢業生提供招聘逾百個科技崗位、安排該校碩士學生參與「10x1000」科技普惠人才培訓計劃*、與香港科技園公司合力協助科技初創公司以及贊助Jumpstarter的金融科技範疇的全球初創比賽等等。

香港金管局總裁余偉文表示，要抓住金融科技發展和大灣區帶來的巨大機遇，必須在區內有充足的人才支持。在「金融科技2025」多元化的策略下，金管局在培育香港年輕及創新金融科技人才方面發揮著關鍵作用。作爲召集夥伴，「我們樂見並支持計劃的開展，貫徹我們培養全面金融科技人才的願景。 」

螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真則指，在發展成為國際創新科技中心的過程中，香港極需更多的科技人才來推動經濟發展，而培養本地金融科技人才亦是多年來螞蟻集團的主要使命之一，因此螞蟻集團很榮幸能參與大灣區金融科技人才發展計劃，攜手各界夥伴，為培養科技人才作出貢獻。