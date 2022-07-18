內房及物管股反彈　ATM全線高收　領港股全日升548點

恒指上周累插1428點，黑期今早反彈約100點在20390點附近，市場持續關注「爛尾樓」風波持續發酵，以及科技股表現。



【16：27】港股全日彈逾500點

港股今日大幅反彈，勁升逾500點，其中內房及物管股表現更突出。

恒指收市報20846點，升548點，國指升210點，報7168點，科指升134點，報4574點，成交額約為1,161億元。

物管股有較突出表現，碧桂園服務（6098）升6.4%，融創服務（1516）升5.9%，世茂服務（0873）升3.7%，華潤萬象（1209）升3%。

內房股亦反彈，碧桂園（2007）升6%，中海外（0688）升3.8%，潤地（1109）升3%，雅居樂（3383）升6.9%。

內銀股同樣做好，招行（3968）升3.4%，中行（3988）升3%，農行（1288）升2%，民生（1988）升1.6%。

科技股方面，美團（3690）升5.9%，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升2.3%。

【15：08】亞太區股市均高收

內地股市高收，上證收市報3278點，升50點，深成收市報12532點，升121點月，滬深300收市報4292點，升44點，創業板收市報2800點，升39點。

亞太區股市方面，日股升145點，報26788點，台股169點，報14719點，韓股升44點，報2375點。

恒指最新報20765點，升467點，國指升185點，報7143點，科指升112點，報4552點。

【14：01】港股升幅擴大至500點

大市升勢在午後擴大至500點，最新報20797點，科指升122點，報4562點，國指報7152點，升194點。

碧桂園系表現突出，碧桂園服務（6098）升7%，碧桂園（2007）升6%。

金融資源股方面，中國宏橋（1378）升5.7%。

【13：14】港股午後升447點

港股午後升447點，報20744點；科指升2.54%，報4552點。

嗶哩嗶哩（9626）升近7%，美團 （3690） 升逾6%，騰訊 （0700） 升逾2%，阿里巴巴 （9988） 升逾1%。

中海油 （0883） 升近5%，中石油 （0857）、中石化 （0386）升近4% 。

中國石墨（2237）仍升2.01倍，報0.98元。

【12：10】港股半日升523點

恒生指數半日升523點，報20820點，成交660億元。恒生科技指數升2.7%，報4561點。

美團 （3690） 升6.75%，報191.3元，成交額37.1億元。

中海油 （0883） 升超5%，中石油 （0857）升近4% ，中石化 （0386） 升超4%。

新股中國石墨 （2237） 首掛升2.1倍，中午收報1.01元。

【11：11】港股升435點

港股升435點，報20733點。

三桶油造好，中海油 （0883） 升逾4%，中石油 （0857）升近4% ，中石化 （0386） 升近3%。

美團 （3690） 升超6%，報190.4元領市，成交額31.21億元。

【10：11】中鋁國際曾升逾兩成

中鋁國際﹙2068﹚盈喜，料半年多賺介乎14至21倍，消息刺激公司股價一度大漲逾兩成，最新仍升14.9%，報1.85元。

【10：00】港股升161點

恒生指數報20458點，升161點。

阿里巴巴（9988）一度跌穿100元關，現仍插1.27%，報100.9元，成交額12.12億元。

內房股反彈，中海外 （0688） 升逾2%；潤地 （1109） 升逾1%；碧桂園 （2007）升超3%，雅居樂 （3383） 升近4%，龍湖 （0960） 升逾2%。

內銀亦反彈，建行 （0939）、工行 （1398） 升近2% ；中行 （3988）、農行 （1288） 升逾1%。

【09：22】恒指高開181點

恒生指數開報20479點，升181點。恒生科技指數升0.3%，報4454點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，美團 （3690） 升逾3%，騰訊 （0700） 升0.4%，小米（1810）升0.8%。

濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1%。

斷供事件觸發內房及內銀上周一輪洗倉潮，兩大板塊今早開市暫時喘定。內房方面，上周大瀉的旭輝﹙0884﹚、碧桂園﹙2007﹚、龍湖﹙0960﹚及新城﹙1030﹚今日分別高開2.57%、1.51%、1.6%及0.77%。

另外，招行﹙3968﹚及郵儲行﹙1658﹚則高開1.81%及0.4%。