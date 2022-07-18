港股升161點　內房、內銀股反彈　碧桂園升超3%｜持續更新

恒指上周累插1428點，黑期今早反彈約100點在20390點附近，市場持續關注「爛尾樓」風波持續發酵，以及科技股表現。



【10：11】中鋁國際曾升逾兩成

中鋁國際﹙2068﹚盈喜，料半年多賺介乎14至21倍，消息刺激公司股價一度大漲逾兩成，最新仍升14.9%，報1.85元。

【10：00】港股升161點

恒生指數報20458點，升161點。

阿里巴巴（9988）一度跌穿100元關，現仍插1.27%，報100.9元，成交額12.12億元。

內房股反彈，中海外 （0688） 升逾2%；潤地 （1109） 升逾1%；碧桂園 （2007）升超3%，雅居樂 （3383） 升近4%，龍湖 （0960） 升逾2%。

內銀亦反彈，建行 （0939）、工行 （1398） 升近2% ；中行 （3988）、農行 （1288） 升逾1%。

【09：22】恒指高開181點

恒生指數開報20479點，升181點。恒生科技指數升0.3%，報4454點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，美團 （3690） 升逾3%，騰訊 （0700） 升0.4%，小米（1810）升0.8%。

濠賭股造好，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升1%。

斷供事件觸發內房及內銀上周一輪洗倉潮，兩大板塊今早開市暫時喘定。內房方面，上周大瀉的旭輝﹙0884﹚、碧桂園﹙2007﹚、龍湖﹙0960﹚及新城﹙1030﹚今日分別高開2.57%、1.51%、1.6%及0.77%。

另外，招行﹙3968﹚及郵儲行﹙1658﹚則高開1.81%及0.4%。