葉氏化工停牌　涉潛在重大出售交易　對上4個交易日累升近兩成

撰文：黃捷
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葉氏化工集團(0408)停牌，以待發布有關構成內幕消息的潛在非常重大出售交易的公告。

股份停牌前報4.56元，該股在過去四個交易日皆升，自3.9元水平抽上，累升約17%。

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