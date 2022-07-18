調查｜通脹及加息促主權基金更偏好私募投資　央行持人民幣比重增

根據最新的《景順全球主權資產管理研究》，通脹飆升促使主權基金投資者重新審視其資產配置，主要轉向增加私募市場配置。研究深入探討了139位首席投資總監、資產類別主管及高級投資組合策略師的觀點，他們分別來自81隻主權基金及58間央行，旗下管理的資產總額達23萬億美元。

目前，主權基金將通脹及環球地緣政治視為明年環球增長的最大威脅。五分之二的受訪者預計未來2年發展市場的通脹率居高不下，另有五分之二的受訪者預計通脹穩步下降，而不到五分之一的受訪者預計出現滯脹。部分受訪者一致認為，儘管通脹高於新冠肺炎疫情前的水平，但在未來幾年應會回落，逾半數受訪者（59%）預期未來5年內美國平均通脹率為3至4%。

看淡固定收益及現金

隨著通脹及利率快速上升，主權基金在重新考慮其宏觀經濟假設並相應地調整投資。大多數受訪者（59%）預料利率進一步上升，已重新部署投資組合，反映於固定收益配置持續下降，而私募市場另類投資配置則相應增加，特別是房地產、私募股權及基建。大多數受訪者（71%）同意上述配置可有效對沖通脹。目前，在主權基金的投資組合中，私募資產的平均比重為22%。

當被問及打算於明年增持、保持或減持的資產類別，私募股權最受歡迎（淨增加29%），其次是非上市房地產（增加23%）。相比之下，受訪者最看淡固定收益（-12%）及現金（-4%），而對股票的信心大致保持不變（+1%）。

景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江評論說：「今年年初種種不明朗因素相互交織，是眾多金融專業人士前所未見的情況，而且市場回復風險投資情緒將需要一定的時間。在亞太區，於中國政府堅持不懈地努力實現雄心勃勃的經濟增長目標之時，投資者密切關注中國新冠肺炎疫情限制措施將如何調整。儘管我們預期在未來一段時間市場仍將維持波動，但由於亞太區的通脹問題不大，實施刺激政策以支持經濟的空間仍存。」

近3成受訪者料人民幣可成真正儲備貨幣

另一方面，過往幾年的調查結果顯示，投資者配置中國的意欲甚高。大多數（52%）主權基金表示，與去年相比，投資中國的難度加大，儘管33%的受訪者認為，中美兩國的相互依存關係將減輕潛在的地緣政治風險。

雖然美元仍然是各大央行的主要世界儲備貨幣，但多年以來各大央行持有的美元儲備比例穩步下降，在2016年至2021年期間從65.4%下降至58.8%。各大央行意識到，人民幣在世界外匯儲備中的比重將持續增加，特別是在俄羅斯的外匯儲備被凍結之後。

人民幣在央行外匯儲備的比重從2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%，而且大多數（63%）央行目前已配置人民幣。多數央行認為其人民幣持倉偏低，擬於未來5年內增加倉位，而29%的受訪者認為人民幣將於未來5年成為「真正的儲備貨幣」（29%的受訪者持相反意見）。