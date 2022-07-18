爛尾樓斷供風波　內地樓市雪上加霜　專家︰復甦仍面對較多挑戰

內地「爛尾樓」斷供風暴持續發酵，停工樓盤的業主紛紛「揭竿起義」，發出停貸告知書，網傳涉及樓盤已達286個。雖然事件已引起官方高度重視，聲言千方百計推動「保交樓」，但專家認為內地樓市持續「遇冷」，料全年商品房銷售額大跌三成或以上，涉及金額超過5萬億元人民幣，引發的資金缺口並非能輕易填補。



內地近日多個城市樓盤「爛尾」，引起業主不滿，6月底江西「爛尾樓」業主率先採取行動，宣布停止償還房貸，隨後多地「爛尾樓」業主響應，引發「爛尾樓」斷供風暴。市場擔憂事件會牽連至內銀，甚至引發系統性風波。上周中，大行花旗發表報告估計，買家罷供爛尾樓按揭，內銀或因而產生巨額不良貸款，料涉款高達5,610億元人民幣。

儘管不少銀行回應稱風險可控，例如建設銀行（0939）、郵儲行（1658）等，銀保監亦要求銀行千方百計「保交樓」，但「爛尾樓」數目仍然持續上升，據內媒報道，截至周日﹙17日﹚，於4日內涉及樓盤已由150個樓盤大升至286個樓盤。

銀保監亦求銀行千方百計「保交樓」，但「爛尾樓」數目仍然持續上升。（資料圖片）

內房「遇冷」 全年缺口或逾5萬億

爛尾樓斷供事件，惹來市場廣泛關注，皆因過去20多年來，內地房地產業高速發展，成為經濟增長的主要引擎之一。世界銀行於6月表示，截至2021年末，中國房地產投資佔GDP（國內生產總值）的13%，而經合組織國家只有5%。世銀還稱，如果考慮供應鏈投入品，則房地產行業約佔中國GDP的30%。

不過，近來內地房地產銷售減弱，今年上半年商品房銷售額6.61萬億元（人民幣，下同），相較去年同期商品房銷售額9.3萬億元，按年下跌28.9%；當中住宅銷售額僅錄得5.77億元，相較去年同期的上半年8.46萬億元，按年下降31.8%。由於去年全年商品房銷售額18.19萬億元，當中住宅銷售額為16.27萬億元，倘若下半年樓市仍受壓，今年整體商品房銷售額再現上半年情形大跌三成的話，則市場大餅將縮至僅約12.73萬億元，意味著有5.46萬億元缺口尚未填補。

內房銷情不振，「爛尾樓」斷供事件更令市場信心續減，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，「爛尾樓」斷供的負面影響未有在上半年房地產行業中反映，倘若當局「保交樓」政策力度不夠，下半年商品房銷售額將不止跌三成，意味全年缺口可能較5.46萬億元還要多。

專家料全年商品房銷售額大跌三成或以上，以往樓市拉動經濟的日子一去不返，引發的投資缺口，並非能輕易填補。（資料圖片）

專家：7.2萬億元基建救市不易

中國要提振經濟，摩根資管環球市場策略師朱超平指，在消費需求完全恢復之前，財政刺激將繼續發揮重要作用，下半年中國經濟將會逐漸轉好，主要受政府主導的基礎設施投資支持。

《彭博》報道指出，中國政府已準備好7.2萬億元資金，支持基礎設施建設，官方取態從控制債務轉向支持因疫情封控受創的經濟。內地曾於2009年推出4萬億元振興經濟方案，成功激活經濟，意味著此次救市力度將會是2009年救市規模的1.8倍。

不過，林樵基表示，2009年與目前的情況不同，2008年下半年受金融危機影響，中國出口急轉直下，政府推出4萬億元成功救市，而目前中國經濟受壓，主要由於疫情造成的封城及外圍經濟因素影響，且基建項目不單止取決於投入的資金，還關乎地方債的發放速度及疫情走勢，救市政策的效果仍需3至4個月才能體現出來。他預計，隨著疫情緩和，下半年內房市場有機會錄得反彈，但復甦仍面對較多挑戰。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero則表示，中國政府的財政赤字在次季增加了一倍以上，一方面財政收入受到經濟增速放緩的影響，另一方面政府應對疫情的財政支出有所增加，儘管加快了地方政府專項債券的發行進度，但是1月至6月的基建投資增長率僅為7.1%，對於帶動經濟增速的力度還有待提高。