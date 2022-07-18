IPO市場大吹淡風　華爾街大行據報擬裁減人手

據《彭博》引述熟悉歐美兩地銀行的消息人士指出，在疫情期間出現併購及股票發行熱潮，銀行為招聘人手而出高薪。可是近期交易活動大幅下降，銀行的股票資本市場部門準備出現一波裁員潮，而併購及槓桿金融部門的工作同樣面臨風險。

華爾街大行陸續公布第二季業績，當中來自投資銀行業務收入大幅。

報道引述消息人士指出，對明年交易活動預期下人手是否過剩，包括美銀﹑花旗及瑞銀等多間銀行高級管理層已有初步討論。除非9月交易活動大幅增加，或在夏天過後整個行業或出現解僱潮。

報道指出美銀不予置評，花旗的高級管理層則在業績電話會議中指出，並無裁員計劃，瑞銀則未來即時作回應。

年輕員工傳被要求重新考慮休假計劃

隨著多國政府於疫情爆發期間釋出流動性，以協助企業及刺激經濟增長，企業估值達到創紀錄水平，去年全球新股集資額亦創下新高。可是受到俄烏戰爭，以及供應鏈緊張等事件，以及央行為壓抑通脹而大幅加息，讓市場人士擔心經濟出現衰退，導致企業估值下降，擬上市企業亦持觀望態度。

消息人士指出在此環境下，銀行對透過高薪挖角的初級員工施壓。有股票資本市場部門的年輕銀行家，要求重新考慮休假計劃，而非憧憬下半年交易活動增加，在夏季時進行研究及籌備。