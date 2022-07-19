港股交易淡靜全日成交840億元　碧桂園系再度下挫　累大市跌185點

中國銀保監會發聲要求「保交樓」，港股昨日反彈逾五百點，隔晚美股三大指數先升後跌，今早黑期跌約115點，20721點。道指期貨跌9點，報31038點。



【16：29】港股低收近200點

港股低收，恒指最新報20661點，跌185點，國指最新報7097點，報71點，科指最新報4506點，跌67點，成交額今日大幅縮減至約840億元。

物管股今日低收，碧桂園服務（6098）跌5.8%，保利物業（6049）跌3.1%，華潤萬象（1209）跌1.4%，中海物業（2669）跌2.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌3.1%，中海外（0688）跌1.1%，龍湖（0960）則平收。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌3.7%，瑞聲（2018）跌3.1%，信利（0732）跌1.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.9%，美團（3690）跌0.3%，騰訊（0700）升0.2%。

金融股方面，港交所（0388）跌1.2%，報351.4元。

【15：23】亞太區股市走勢疲弱

內地股市疲弱，上證收市報3279點，升1點，深成最新報12494點，跌37點，滬深300指數收市報4269點，跌23點，創業板收市報2750點，報49點。

亞太區股市亦偏軟，日本股市升173點，報26961點，台股跌25點，報14694點，韓股跌4點，報2370點。

恒指最新報20710點，跌135點，國指最新報7115點，跌53點，科指最新報4518點，跌55點。

【13：43】恒指跌勢午後收窄

港股跌勢在午後收窄，恒指最新報20681點，跌165點，國指後7107點，報61點，科指最新報4514點，跌59點。

內房及物管股再次下跌，碧桂園服務（6098）跌5.6%，報22.9元，碧桂園（2007）跌3.1%，報3.4元。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）跌4.1%。

【12：10】恒指中午收市跌240點

恒指半日收市報20,605點，跌240點或；恒生科技指數報4,499點，跌74點或1.6%；國指跌88點或1.2%，報7,079點。

重磅股方面，阿里巴巴（9988）收100.8元，下跌3%；港交所（0388）跌1.1%；美團（3690）收188元，下跌0.9%；騰訊（0700）跌0.2%。

另外，碧桂園服務（6098）收23元，下跌5.2%，成跌幅最大藍籌；中國飛鶴逆市升3.5%；東方海外（0316）升2.7%；藥明生物升1%

【10：50】港股跌252點

港股跌251點，報20593點。

騰訊 （0700） 股價逆市升0.4%，其餘科技股普遍向下，其中阿里巴巴 （9988） 跌超3%，逼近100元關口；小米 （1810） 跌逾2%，美團（3690）跌逾1%。

協鑫新能源 （0451） 逆市升近6%，高見0.184元。該公司公布其間接全資附屬協鑫新能源香港與保利協鑫天然氣集團訂立諒解備忘錄，協鑫新能源香港擬透過於保利協鑫天然氣集團的股權投資，投資於埃塞俄比亞吉布提天然氣項目。

【09：50】港股跌122點

港股跌122點，報20723點。

比特幣重上22,200美元水平，現報22,147美元，日內升5.61%，火幣科技 （1611）炒起， 一度升超17%，現仍升13.11%，報4.66元。

【09：20】港股低開126點

恒指今早低開126點，報20719點；科指跌0.66%，報4544點。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌超2%，騰訊（0700）跌0.36%，美團（3690）升0.37%。

藥明生物（2269）升近5%，公司預計上半年淨利潤按年增長35%至37%。