憂經濟衰退　TikTok傳重組業務　蘋果削支出　高盛或恢復績效評估

近日不少大型企業因擔心經濟增長放緩，而傳出放慢招聘、削減開支的消息。據外電報道，蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta 和 Snap 等科技公司計劃，明年將放慢部分部門招聘及減少支出，以應付潛在的經濟衰退，微軟、Tesla、 Meta及TikTok甚至進一步宣布裁員。

TikTok：開始全球業務重組

美國科技新聞網站《Wired》引述消息報道，字節跳動旗下短視頻社交平台抖音海外版TikTok已開始全球業務重組，其中包括裁員。報道引述內部消息人士稱，目前在全球擁有數千名員工的TikTok開始重組計劃，包括裁員和關閉一些空缺職位，將影響TikTok在美國、歐盟和英國的業務。

其中，TikTok於中國以外最早聘用的高管之一David Ortiz，已經於LinkedIn上宣布將離開公司，主要原因是其職位被取消，並指這是重組計劃的一部分；TikTok發言人回應報道時，亦未有否認正在進行裁員。

報道又指，因市場對經濟衰退的擔憂已佔據上風，TikTok加入了科技公司裁員潮，並放棄其於美國和歐洲擴展直播購物平台TikTok Shop的計劃。

蘋果公司：放慢部分招聘及削減支出

另外，蘋果公司亦傳出明年將放慢招聘的消息。 據《彭博》引述知情人士報道，集團計劃明年放慢部分部門的招聘及減少支出，以應付潛在的經濟衰退。不過報道亦指出，此舉目的是集團於前景不明朗時期時，需要更加謹慎，但有關變化不會影響所有團隊，預期明年亦會繼續推出新產品。

高盛：年底前或恢復年度績效評估

傳統行業亦受影響。據《CNBC》報道，高盛正為未來的艱難時期做準，在收入預期下跌的情況下，高盛將放慢招聘速度，以及在年底恢復績效評估，以淘汰業務表現最差的員工。

報道指，高盛僅在過去一年，員工人數就增加15%至47,000人；部分可能是通過收購加入的，截至6月30日，該行為工人薪酬及福利預留77.8億美元，佔總體運營費用的一半。

高盛財務總監Denis Coleman於電話會議上表示，由於經營環境充滿挑戰，正重新審視所有支出和投資計劃，以確保充份利用資源，包括放緩招聘以取代離職人員，並可能在年底前，恢復於新冠疫情大流行期間暫停的年度績效評估。

不過報道亦引述消息人士指，目前高盛未有裁員的目標數目，而且計劃仍未落實，可能會有變化。