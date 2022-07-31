陳茂波：港第二季GDP難言理想　或再調低全年預測

美國聯儲局上星期一如市場預期加息0.75厘，是連續第二個月以此大幅度加息，財政司司長陳茂波今日（31日）發表網誌表示，環球經濟明顯惡化，亦影響香港的經濟表現，明天公布的第二季本地生產總值（ GDP），按季比較是有所改善，但按年比較則仍然收縮，只是跌幅應較第一季收窄，情況難言理想。

他指，考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下月中政府對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

陳茂波續指，在覆檢本港經濟預測時，政府將綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」，即出口、消費和投資的最新情況。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。上周剛公布的6月份本港整體出口貨值，按年跌了6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。

陳茂波到動漫節感受現場氣氛，並指希望更深入了解本地年青人的創作，及展商今年的生意情況。

港息趨升將影響港股、物業等資產價格

在美國大幅加息下，港息有趨升的壓力，將影響港股和物業等資產價格，並削弱市民消費意欲。下星期開始分期發放的第二階段消費券，可望為本地市道帶來提振作用。

固定投資方面，整體經濟前景轉弱加上加息陰霾，會加重企業借貸成本和經營壓力，對整體投資亦造成負面影響。陳茂波指，面對短中期的經濟壓力，將會小心密切注視形勢，審慎研判，適時調整政策應對變化。

陳茂波又提到，當局正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目，既有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。