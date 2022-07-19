東亞料本季起加P　至年底累加1.25厘　每借百萬元業主或供多650元

東亞銀行今日（19日）發布下半年經濟及市場展望，預計香港於第三季步入加息周期，本港年底最優惠利率（P）將較現水平累加息1.25厘。

美股方面，首席投資策略師李振豪表示，歷史數據顯示，美股表現往往走在經濟及通脹數據之前，標普500指數底部會在經濟衰退一年前出現。而過去十次中期大選年，標普500指數平均表現呈現U型，預期美股今年第三季可見底反彈，第四季表現將持續向好。

對於港股走勢，他認為，當香港與國際通關，商場、消費、飲食、航空業板塊將會低位反彈，港股於20600點有支持位，在22500點上行壓力。

香港於第三季步入加息周期

香港經濟方面，首席經濟師蔡永雄料全年經濟增長達 1.2%，略高於政府1%至 2%預測範圍下限，失業率預計將回落至4.5%。

此外，他相信，美國今輪加息周期的步伐將較以往三個周期為快，至年底時聯邦基金利率將預計至少升至3.25至3.5厘。

蔡永雄指，香港將在第三季步入加息周期，隨後跟隨美國逐步加息。即當美息升至2.75厘， 料本港銀行體系結餘回落至1,000億元左右，觸發港美息差收窄，本港1個月同業拆息升破1.5厘，並持續一段時間後，銀行將調高P。

他預計，本港年底時P將較現時上漲1.25厘，「假設業主借100萬元，P息每上漲0.25厘，業主要供多130元，即年底就要供多650元」，不過，料私人住宅樓價將維持窄幅上落，下行壓力溫和。

料內地GDP增長低於5%

內地經濟方面，蔡永雄表示，隨著一輪疫情趨於綬和，內地防疫及隔離管控措施有所放寬，經濟表現料已見底，而復蘇步伐仍取決於疫情防疫措施，以至市場信心等。

蔡永雄預期，今年內地經濟增長料略低於5%水平，內地當局將繼續透過財政和貨幣政策支持經濟，紓綬企業的財務壓力，提振民眾消費意慾，以及推動基建投資，支持經濟加快增長。