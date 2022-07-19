爛尾樓｜花旗料向業主提供緩衝期　內銀或損失310億元利息收入

內地有部份城市發生爛尾樓項目業主暫停按揭供款事件，其後有報道指出內地金融管理部門，擬要求銀行為相關業主提供緩衝，及擱置進行司法追討。花旗預料予爛尾樓業主提供還款緩衝，或導致內地銀行損失按揭貸款利息收入約310億元人民幣。

該行分析師於報告內指出，有關數字相當於內地銀行體系在2023年預測利潤的1.2%；又假設內地政府批准有關計劃，合共5,610億元人民幣按揭貸款將面臨風險，但認為對於大多數銀行而言，房地產行業帶來的信貸風險屬可控。

內地目前最少有80個城市﹑涉及230個樓盤項目受到爛尾樓項目業主停供按揭影響。有報道引述消息人士指出，擬議的緩衝期為內地政府緩解房地產行業困境解決方案一部份。監管部門已要求地方政府與銀行，設法填補發展商部份資金缺口。

花旗指出監管機構此舉可以降低銀行業短期風險。可是「滾雪球」式的斷供風潮，或會產生更長期影響，如降低銀行業的風險偏好﹑抑制買家的意欲，以及削弱地方政府財政狀況。報告亦指出縱使政府的努力能暫時緩解對抵押貸款質量的憂慮，但預計斷供會產生深遠的「意外」影響。

此外法巴預料今次涉及爛尾樓的項目，只佔內地房地產市場約2%。只要地方政府及銀行能從中協調，影響應不會持續。