上證高收重上3300點　日股飆逾700點　港股挑戰21000點｜持續更新

隔晚美股反彈，三大指數收市顯著上升，黑期今早最新收市升約320點或1.57%在20975點附近。此外，人行將1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變，符合市場預期。



【15：24】內地股市高收

內地股市高收，上證重上3300點，收市報3304點，升25點，深成收市報12573點，升78點，滬深300指數收市報4283點，升14點，創業板指數收市報2765點，升14點。

亞太區其他股市方面，日股勁升逾700點，收市報27680點，升718點，台股升39點，報14733點，韓股升15點，報2386點。

港股方面，恒指升303點，報20964點，國指升112點，報7210點，科指升94點，報4601點。

【13：44】港股升幅午後收窄至290點

港股午後升幅收窄，恒指最新報20951點，升290點，國指升104點，報7202點，科指升83點，報4590點。

阿里（9988）彈升3.9%，報104.8元；創科（0669）升5.8%，藥明（2269）升2.8%。

至於昨日（19日）昨日斥資1,407萬元回購的商湯（0020），飆11.4%，報2.34元。

【12：01】港股半日升359點

恒指半日升359點，報21020點，成交490.5億元。科指升2.3%，報4610點。

阿里巴巴 （9988） 、藥明生物 （2269） 升4%；商湯 （0020） 反彈近14%；

新能源汽車股普跌，理想汽車 （2015） 逆市跌近7%，小鵬汽車（9868）跌逾2%，蔚來（9866）跌0.87%。

【11：01】港股升355點

港股升355點，報21016點；科指升97點，報4603點。

新世界 （0017） 升0.38%，報26.5元。市傳該集團再有賣產行動，涉資逾100億元。

另外，港交所 （00388） 最新升近3%，高見362.6元。商湯升11.9%，報2.35元。

【10：00】港股升406點

港股升406點，報21069點；科指升2.48%，報4618點。

商湯（0020）升超13%，報2.38元，該公司昨收市以每股2.1元回購670萬股，涉及金額1,407萬元。

【09：20】港股高開307點

恒指今早高開307點或1.49%，報20968點；科指高開93點或2.07%，報4599點。

科技股普升，嗶哩嗶哩（9626）升超5%，阿里巴巴（9988）升近4%，快手（1024）、騰訊（0700）、京東（9618）升超2%。

商湯（0020）升近4%，報2.18元，該公司昨收市以每股2.1元回購670萬股，涉及金額1,407萬元。