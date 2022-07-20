港股半日升359點　商湯彈近14%　新能源汽車股普跌｜持續更新

隔晚美股反彈，三大指數收市顯著上升，黑期今早最新收市升約320點或1.57%在20975點附近。此外，人行將1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變，符合市場預期。



【12：01】港股半日升359點

恒指半日升359點，報21020點，成交490.5億元。科指升2.3%，報4610點。

阿里巴巴 （9988） 、藥明生物 （2269） 升4%；商湯 （0020） 反彈近14%；

新能源汽車股普跌，理想汽車 （2015） 逆市跌近7%，小鵬汽車（9868）跌逾2%，蔚來（9866）跌0.87%。

【11：01】港股升355點

港股升355點，報21016點；科指升97點，報4603點。

新世界 （0017） 升0.38%，報26.5元。市傳該集團再有賣產行動，涉資逾100億元。

另外，港交所 （00388） 最新升近3%，高見362.6元。商湯升11.9%，報2.35元。

【10：00】港股升406點

港股升406點，報21069點；科指升2.48%，報4618點。

商湯（0020）升超13%，報2.38元，該公司昨收市以每股2.1元回購670萬股，涉及金額1,407萬元。

【09：20】港股高開307點

恒指今早高開307點或1.49%，報20968點；科指高開93點或2.07%，報4599點。

科技股普升，嗶哩嗶哩（9626）升超5%，阿里巴巴（9988）升近4%，快手（1024）、騰訊（0700）、京東（9618）升超2%。

商湯（0020）升近4%，報2.18元，該公司昨收市以每股2.1元回購670萬股，涉及金額1,407萬元。