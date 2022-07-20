Global X ：看好內地政策撐經濟　推薦三大投資主題

環球央行啟動加息潮，Global X ETF固定收益基金管理主管霍浩華指出，今年美國加息步伐，超前其他主要經濟體，以往一些華爾街主流的股債投資方式，都錄得虧損。

相較之下，內地仍然維持寬鬆貨幣政策，看好經濟在疫情後復蘇，加上現時通脹率受控，低於官方3%指引水平。至於人民幣於上半年經歷一輪貶值後，現時表現平穩，相信今年中港股市表現有望跑贏美國。

問及中國會否再減息支持經濟，霍浩華認為政府正推動人民幣國際化，一向都傾向維持人民幣匯率穩定，因此相信大幅減息推動經濟的機會不高。再者，現時美國進取加息下，即使中國維持利率水平於現狀，相對上已經是寬鬆的利率政策。

Global X ETFs 董事兼ETF投資策略師張子銘亦指出，內地傾向定向寬鬆政策，例如在利率上，傾向下調五年期利率，亦即是較長期的利率，以支持房地產市場，應對債務問題。同時，保持短期利率不變，以免人民幣貶值過急。

他看好今年三大投資主題，分別是電動車、潔淨能源；以及消費主題。該行在三大主題都有推出相關ETF產品，表現較大市為佳。他指出內地在新能源的投資金額高於其他發達國家，以電動車為例，現時以新車銷量衡量的市場滲透率，超過20%，比率較美國為高，因此看好相關產業股份表現，包括電池製造商、新能源汽車等。