Tesla次季收入按年增42%　稍遜預期　馬斯克：年底通脹將有所放緩

特斯拉（美：TSLA）公布，截至6月底止第二季度，GAAP盈利按年升98.2%，至22.59億美元；經調整後每股盈利2.27元，高於分析員預期的1.83元，按年增57%，惟按季錄得2020年以來首次出現下滑。

期內，營業收入按年增長42%，至169.3億元，低於分析員預期的171億元，並低於上季度創下的186億美元創紀錄水平。

季內汽車銷售收入為146億元，按年增43%。儘管過去Tesla多次提價，對沖通脹帶來的成本壓力，汽車業務毛利爲40.8億美元，按年增長41%，毛利率為27.9%，均低於上一季度。

第二季度汽車銷售收入為146億元，期內集團雖然多次提高車價，以抵消高通脹的部分打擊，但電動車業務邊際利潤率仍然下跌，由上一季的32.9%，回落至27.9%，低於去年同期的28.4%。

Tesla行政總裁馬斯克表示，公司近期一直經歷「供應鏈地獄」，不過最近留意到大宗商品價格正在走低，認爲公司能夠在今年剩餘的時間內實現創紀錄的銷量。「我們有可能在今年下半年取得創紀錄成果」，馬斯克在與分析師的電話會議上表示，並指出該公司在加利福尼亞和上海的工廠6月份産量強勁。但他警告稱，該行業在確保足夠的零件和材料供應方面仍面臨着嚴峻的挑戰。關於大宗商品價格，馬斯克表示有迹象顯示價格處於下行通道，預計今年年底通脹將有所放緩。