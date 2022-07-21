港股跌近300點　眾安挫近一成半　藥明生物續升逾2%｜持續更新

隔晚美股三大指數上揚，不過中概股表現落後，港股昨日升逾兩百點後，黑期今早跌約125點在20765點附近。



【10：52】港股跌276點

港股跌277點，報20613點；科指跌0.38%，報4559點。

騰訊 （0700） 最新跌2.6%，報329.8元，成交額20.17億元。

眾安在綫 （6060） 最新挫近15%，報19.2元，該公司預計截至6月止，中期蝕6.5億元至7.5億元人民幣，去年同期賺6.04億元人民幣。

【10：00】港股跌208點

港股跌208點，報20681點；科指跌0.17%，報4569點。

金沙 （1928） 跌幅擴大至近4%，銀娛 （0027） 跌逾2%，澳博（0880）跌0.31%.

藥明生物 （2269） 升近3%，報81.65元。思摩爾升幅擴大至4.85%，報21.6元。

藥明生物（2269）續升2.33%，報81.4元，成交額5.94億元。

【09:20】港股低開78點

港股低開78點，報20811點；科指跌0.2%，報4567點。

科技股個別發展，騰訊 （0700） ，網易（9999）升近3%，嗶哩嗶哩（9626）跌超2%。

思摩爾國際（6969）升近4%，其全資子公司收到煙草專賣生產企業許可證。

金沙 （1928） 績後向好升0.6%，該公司公佈今年第二季淨虧損4.22億美元，按年擴大154.2%。