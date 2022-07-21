碧桂園系下挫　滙豐跌逾2%　港股全日跌315點

隔晚美股三大指數上揚，不過中概股表現落後，港股昨日升逾兩百點後，黑期今早跌約125點在20765點附近。



【16：31】內地股市低收

港股低收，全日跌逾300點，成交額增至略多於千億元。

恒指收市報20574點，跌315點，國指跌79點，報7099點，科指升5點，報4582點，成交額為1,016億元。

網易（9999）今日表現突出，飆6.3%，收市報152.8元，京東（9618）同樣逆市上揚，收市報247.4元，升0.7%，不過美團（3690）跌2.2%，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌1.4%。

創科（0669）亦高收，報93.1元，升2.4%。

手機設備股亦造好，舜宇（2382）升3.2%，報111元。

不過銀行股亦低收，滙豐（0005）跌2.1%，報48.2元，恒生（0011）跌0.7%，渣打（2888）跌1.7%。

保險股方面，友邦（1299）挫5.1%。

內房股表現疲弱，碧桂園（2007）跌6.5%，龍湖（0960）跌7.6%。

物管股亦低收，碧桂園服務（6098）跌8.4%。

【15：13】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3272點，跌32點，深成收市報12455點，跌117點，滬深300指數收市報4236點，跌47點，科指跌2751點，跌13點。

亞太區股市則普遍上揚，日股升122點，報27803點，台股則以全日高位收市報14937點，升204點，韓股升2409點，升22點。

港股方面，恒指跌328點，報20561點，國指跌7086點，跌92點，科指跌16點，報4560點。

【13：51】港股跌幅略收窄

港股跌勢在午後略收窄，恒指最新報20694點，跌195點，國指報7135點，跌43點，科指報4604點，升28點。

碧桂園服務（6098）跌7.3%，碧桂園（2007）跌5.9%。

網易（9999）則逆市抽升6%，為表現最佳藍籌。

【13：08】港股午後跌225點

恒生指數午後初段跌225點，報20664點；科指轉升近0.34%，報4592點。

騰訊 （0700） 跌約2%；友邦 （1299） 跌逾4%。

碧桂園（2007）跌5%，報3.23元，成交額1.54億元；境內債「21碧地02」突跌超20%，需中途臨時停牌，並於10時36分復牌，復牌後跌勢持續，跌幅暫擴至22%，暫報53.8元人民幣。

【12：14】港股半日跌285點

恒生指數半日跌285點，報20604點，成交487億元。恒生科技指數跌0.2%，報4568點。

友邦 （1299） 跌近5%，報79.15元。大摩表示，預計友邦上半年新業務價值以固定匯率計將下跌14%，以實際回率計則再下跌多兩個百分點至16%，美國加息對上半年主要財務表現帶來部分暫時性影響。該行預計公司第二季表現將比首季好，並估計下跌幅度在今年會繼續收窄，但將其目標價由124元降至111元。

科技股普跌，騰訊 （0700） 跌逾2%；阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌逾1%；

藥明生物 （2269） 升逾2%，思摩爾（6969）升0.97%。

【10：52】港股跌276點

港股跌277點，報20613點；科指跌0.38%，報4559點。

騰訊 （0700） 最新跌2.6%，報329.8元，成交額20.17億元。

眾安在綫 （6060） 最新挫近15%，報19.2元，該公司預計截至6月止，中期蝕6.5億元至7.5億元人民幣，去年同期賺6.04億元人民幣。

【10：00】港股跌208點

港股跌208點，報20681點；科指跌0.17%，報4569點。

金沙 （1928） 跌幅擴大至近4%，銀娛 （0027） 跌逾2%，澳博（0880）跌0.31%.

藥明生物 （2269） 升近3%，報81.65元。思摩爾升幅擴大至4.85%，報21.6元。

藥明生物（2269）續升2.33%，報81.4元，成交額5.94億元。

【09:20】港股低開78點

港股低開78點，報20811點；科指跌0.2%，報4567點。

科技股個別發展，騰訊 （0700） ，網易（9999）升近3%，嗶哩嗶哩（9626）跌超2%。

思摩爾國際（6969）升近4%，其全資子公司收到煙草專賣生產企業許可證。

金沙 （1928） 績後向好升0.6%，該公司公佈今年第二季淨虧損4.22億美元，按年擴大154.2%。