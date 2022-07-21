歐央行加息幅度超預期　宣布上調息率半厘　歐元兌美元即彈

撰文：張偉倫
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歐洲央行今日（21日）舉行議息會議，決定加息半厘，加息幅度較原來的預期0.25厘大。今次為歐央行在過往11年以來首次加息。

歐央行公布議息結果後，歐元兌美元上揚，最新報1.0243。

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