歐央行鷹氣十足　大手加息半厘　歐元兌港元應聲抽升重上8算

歐洲央行大肆放鷹，在今日（21日）舉行議息會議，決定加息半厘，加息幅度較原來的預期0.25厘大。今次為歐央行在過往11年以來首次加息。

歐央行公布議息結果後，歐元兌美元即時抽升，最新報1.0262，升0.84%；歐元兌港元最新報8.0523，升0.8%。

歐央行解釋今次決定加息半厘，是希望穩定歐元區物價，及在中期而言將區內通脹重回2%。

歐央行又指出，為實踐利率政策最終採取進取行動，與最新對通脹的評估。有關舉措可將通脹預期強化，及確保需求狀況以達到中期通脹目標。

歐洲央行預告在未來的議息會議，會繼續進行利率正常化。今日議息會議決定，讓當局結束負利率狀況，同時可以在未來舉行的議息會議，逐步調整利率。日後的利率政策，將會取決於數據，以期有助區內通脹，於中期而言回復至2%水平。

該行指出，從7月27日起，主要再融資利率提升至0.5厘，額外借貸利率為0.75厘，存款利率由負0.5厘升至零水平。

歐央行又指出，利率正常化過程中，會評估不同方式以處理流動性過剩情況。

另一方面，歐央行宣布推出反金融碎片化工具，以確保貨幣政策有效傳遞至所有歐元區國家。