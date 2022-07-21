金管局與數碼港舉辦第二次「反洗錢合規科技實驗室」

金管局與數碼港在德勤協助下，於今天（21日）合辦第二次「反洗錢合規科技實驗室 」（AMLab）。AMLab是金管局「金融科技2025」策略的一部分。去年11月舉辦的首次AMLab探討了網絡分析能力，是次AMLab則主要聚焦門檻較低及容易落實的科技，例如機械人流程自動化、低或無代碼平台及視覺化工具等。這些「易用科技」能把重複並耗時的程序自動化、處理大量數據，並以簡單易明的格式呈列數據分析。

參與是次AMLab的五間中小型銀行與科技專家合作：

1.針對重要但重複的反洗錢工作流程中的常見痛點，例如在開戶時的客戶盡職審查及備存紀錄；

2.就常見痛點探索可行的科技方案，並構思採用「易用科技」的商業用例； 及

3.獲得使用相關科技的實踐經驗，並就個別情況探討合適的潛在用例。

全新的「合規科技聯繫」（Regtech Connect）環節亦緊接AMLab舉行，讓數碼港的科技公司示範多種工具和服務，就採用反洗錢合規科技與參與的銀行進行開放及協作的討論。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹在AMLab環節發言時表示：「我們的反洗錢工作在數碼時代必須更迅速、更靈巧及更具成效。今日AMLab探討的科技能為我們提供創新的方法，提升人才在防止和識別濫用銀行賬戶進行欺詐和洗錢活動的能力，保障金融體系穩定健全。」

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「合規科技是數碼港金融科技社群其中一個發展重點。不少合規科技初創能夠為金融機構，提供低成本及易於採納的方案，加快金融機構的數碼轉型。我們很高興與金管局合作，舉辦了Regtech Connect，讓銀行及初創企業探討合作機會，進一步推動反洗錢合規科技方案的落地應用。」

金管局與數碼港會持續推動創新科技，共同舉辦更多其他主題的AMLab，例如針對銀行交易監察系統的合規科技，以分享實踐經驗和進一步提升技能。