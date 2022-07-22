恒指升幅幾乎盡蒸發　滙景控股遭洗倉　急瀉九成後停牌｜持續更新

周四美股早段個別發展，道指曾跌逾300點，及後三大指數顯著走高，最終收市漲0.5%至1.36%。熱門中概股普遍造好，B站（BILI）、網易（NTES）分別升逾6%，恒指夜期亦見高收。



【12:00】半日升幅近蒸發

恒生指數中午收報20598點，早段約200點升幅幾乎盡蒸發，收升24點，半日成交額465億元。

東方海外（0316）升2.57%，為半日表現最佳藍籌。

今日有細價股半日突遭洗倉，滙景控股（9968）曾跌九成，低見0.154元，隨後宣布暫停交易，停牌前瀉88.31%。

【10:55】濠賭股全線向好

澳門周六（23日）零時起進入為期一周的疫情防控「鞏固期」，期內娛樂場將有限度開放，濠賭股全線向好。

藍籌金沙（1928）升逾2%；銀娛（0027）漲0.7%。至於新濠（0200）、澳博（0880）、永利（1128）、美高梅（2282）均升逾2%。

【10:13】餐飲汽車股造好

港股升幅早段超過200點，及後回順，最新仍升超100點，於20700點水平上落，成交額增至270億元。

餐飲股走高，海倫司（9869）漲超5%，百勝中國（9987）漲近4%，九毛九（9922）漲超3%，呷哺呷哺（0520）漲近3%。

周四特斯拉（美：TSLA）大漲近一成，港股汽車跟升，造車新勢力「蔚小理」升0.3%至3%；比亞迪（1211）升1.6%，報289元，早段曾高見294元，最多升逾3%。

【09:20】恒指高開142點

恒生指數開報20717點，升142點或0.69%，成交額約26億元。恒生科指則報4640點，升1.26%。

科網股普遍造好，美團（3690）漲近2%；騰訊（0700）升逾1%；阿里巴巴（9988）承接美股強勢高開，升0.69%。

特步（1368）大股東折讓配股，今低開8.65%，報12.68元，成交額10.45億元。