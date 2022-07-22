渣打料本港全年經濟增長0.2%　第四季拆息或見頂

受疫情影響，本港經濟首季出現負增長。渣打香港高級經濟師劉健恆預期，第二季經濟仍未恢復正增長，惟下半年在內地經濟好轉，以及本地消費帶動下，估計全年經濟增長0.2%，明年增長加快至4.5%。

利率方面，他預料美國聯儲局本月加息0.75厘，9月再加至少0.5厘，但第四季美國經濟或出現按季收縮，未必需要再繼續大幅加息，因此本地銀行同業拆息（HIBOR）短期急升後，或於第四季見頂。

丁爽料內地全年經濟增長為4.1%

內地方面，渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽預料，內地全年經濟增長為4.1%，通脹率為2.2％。

他指，若果中國要達至全年經濟增長5.5％的目標，下半年增長至少要達8.5％，難度相當之大，即使能夠達到，經濟增長亦不可持續。因此預期，政府未來重點並非實現經濟增長目標，而是保障就業，增加居民收入及促進消費。

他估計，疫情及內地房地產仍然是下半年經濟兩大風險，預料下半年經濟增長介乎5至6％，相信可為就業創造較有利環境。他又估計，年內人行未必會再減息；財政政策則以基建為主，或會提早發行1.5萬億元人民幣地方專項債券.

丁爽又指，內地房地產市場低迷，爛尾樓和業主停供問題，除對金融體系造成衝擊外，亦影響市場信心，問題或最終靠中央出手干預，如由國營企業接手爛尾項目。