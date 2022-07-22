中證監發通知﹕維護有序市場生態　嚴肅查處欺詐發行及逃廢債行為

中證監及發改委等聯合發布通知，指出要加大債券融資服務力度，引導資金流向優質民企，將更多優質民企納入知名成熟發行人名單，同時大力實施民營企業債券融資專項支持計劃，鼓勵市場機構為民營企業債券融資提供增信服務。

通知又指出，要維護有序市場生態，嚴肅查處欺詐發行﹑惡意「逃廢債」行為，並推動各方綜合利用多種市場化工具，有序展開債券違約處置工作，提升處置效率。

通知指出引導資金流向優質民營企業，重點支持高新技術及戰略性新興產業領域民企債券融資，鼓勵發行小微企增信集合債券，支持中小民企發展。培育多元化投資者結構，鼓勵商業銀行﹑社保基金﹑養老金﹑保險公司﹑銀行理財及證券基金機構等，加大民企債券投資。

通知指出要完善知債券違約處置機制，堅持底線思維，遵循市場化﹑法治化原則，充分發揮受託管理人及債券持有人在債券違約處置中的核心作用，充分發揮糾紛化解過程中，行業協會及商會調解作用，推動各方綜台利用多種市場化工種依法有序開展處置工作，提高處置效率。

發改委舉行國企債券本息兌付風險排查會議

另一方面，據內地媒體報道，發改委召開國企債券本息兌付風險排查及存續期監管工作視頻會議，指出要充分認識今年企業債券防風險工作的特殊重要性，深刻把握企業債券工作面臨的新形勢新任務，持續完善和發展企業債券風險防範「早識別﹑早預警﹑早發現﹑早應對﹑早處置」的工作機制，切實防範化解風險隱患。