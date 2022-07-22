美銀策略師﹕股票基金走資　僅開始反映投資者悲觀情緒

美銀策略師認為，股票基金走資情況只屬剛開始反映投資者對風險資產的悲觀情緒。以Michael Hartnett為首的美銀策略師團隊指出，自今年1月起，每100美元流入環球股票基金的資金中，迄今從股票基金中流出的金額為3美元。

Hartnett指出，資金流目前才開始追上市場情緒，並警告美股有更大下跌空間，因過去13年金融市場出現流動性過剩的情況已逆轉。僅以6個月的美股熊市，根本無法將情況反映。

截至7月20日的一周，共有45億美元流出環球股票基金，其中美股基金錄7億美元淨贖回。債券基金走資82億美元，為3周以來首次出現淨流出。至於現金則增加35億美元。

按Hartnett指出，看淡後市的低持倉水平，已為支持風險胃納與美股後市潛在復蘇的動力。惟企業盈利欠理想，及聯儲局鷹派的貨幣政策，反映出新的牛市趨勢不會形成。

他又指出縱使來自俄羅斯及中國的負面因素，對下半年市況的拖累減少，可是美股要由熊轉牛，則需要看到通脹與債息見頂，以及聯儲局在2023年或之前完成加息。然而除非經濟出現大衰退或大型信貸事件，不預期當局在明年底之前完成加息。