熱浪焫著全球　多國進入氣候緊急狀態　通脹「降溫」有限｜林子傑

破紀錄的熱浪在歐洲引發了緊急天氣警告。英國首次發佈極端高溫紅色警告(red extreme heat warning)後宣佈全國進入緊急狀態，今年夏天氣溫創超過40度的紀錄並危及一般市民的生命安全。官員們敦促人們不要乘坐公共交通工具,而一些學校更表示他們在未來幾月將遠程上課。此外, 歐盟已敦促成員國為今年夏天因熱浪引起的火災做好準備。到現時為止，今年被大火燒毀的法國森林數量已經是 2020 年的三倍。

英國國家氣象局(Met Office)表示，如果沒有人類驅動的氣候變化，如此極端的溫度“幾乎是不可能的”。這些極端天氣事件幾乎同時在世界各地發生，這“絕對不是巧合”，如果不採取嚴肅措施解決碳排放問題，這種天氣狀況可能會成為常態。

不巧美國中部也開始發展類似歐洲的天氣模式，拜登總統正考慮是否在未來幾週內，宣佈國家進入氣候緊急狀態(National Climate Emergency)。

截至 2022 年 5 月，全世界已有 39 個國家宣佈氣候緊急狀態。（美聯社）

做出氣候緊急狀態聲明後會發生什麼？

根據維基百科，宣佈National Climate Emergency是政府承認人類已處於氣候緊急狀態而採取的行動。截至 2022 年 5 月，全世界已有 39 個國家宣佈氣候緊急狀態和覆蓋的人口已超過 10 億。通過宣佈氣候緊急狀態，政府承認氣候變化的存在，並且到目前為止，採取的措施不足以限制它帶來的變化。該決定強調政府和行政部門需要製定措施，試圖阻止人為造成的全球變暖。此外，通過宣佈氣候緊急狀態，這也有助於拜登向其他國家的領導人發出信號，即美國仍然認真對待氣候變化，儘管他早些時候建議的投資清潔能源的立法議程已經分崩離析。

根據美國立法者的說法，宣佈氣候緊急狀態，不會自動觸發政府的任何行動。代表傳統能源公司和汽車製造商利益的政治家，強烈反對投資可再生能源。通過宣佈氣候緊急狀態，它可能允許總統利用國家緊急狀態和國防法，將聯邦投資集中到可再生能源上。

然而，限制對化石燃料項目的投資或防止化石燃料燃燒，肯定會在公眾因通貨膨脹而陷入困境之際，引發能源價格再一步上漲。目前，禁止傳統能源出口也將使歐洲陷入近乎災難的境地。因此，筆者對緊急狀態聲明能夠短期帶來重大變化並不樂觀。

緊急權力，從來都不是為長期存在的問題提供長期解決方案。現在，有近 60 名眾議院民主黨人呼籲拜登總統在短期內宣佈全國氣候緊急狀態，此舉將賦予總統在國會內有更多的認受性，來加強國內清潔能源技術的製造，並建設能源基礎設施。宣佈氣候緊急狀態，不是單純地為了繞過國會達到目的，處理不當的話不僅會違背憲法精神，還會進一步撕裂美國的政治力量。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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