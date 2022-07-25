港股跌幅午後收窄　內房股獲追捧　龍湖飆6.4%｜持續更新

美股上周五（22日）回落，港股上周反彈超過三百點後，黑期最新跌近150點在20450點附近。騰訊 （0700） ADR折合報328.18元，較港收市價低3.82元或1.2%。阿里巴巴 （9988） ADR折合報98.72元，較港收市價低3.38元或3.3%。



【14：18】港股跌勢午後收窄

港股跌幅午後收窄，恒指最新報20555點，跌53點，國指最新報7077點，跌29點，科指最新報4532點，跌65點。

內房股表現突出，龍湖（0960）升6.4%，碧桂園（2007）升5.1%，潤地（1109）升2.2%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升2.9%。

【13：01】港股午後跌168點

港股午後跌168點，報20439點；科指跌1.95%，報4507點。

本港地產股逆市升，恒地 （0012） 升0.37%；新地 （0016） 升0.44%；信置 （0083） 升0.88%；新世界 （0017）升0.19%，長實 （1113） 升0.27%。

中國飛鶴 （6186） 跌近14%，報7.16元，該公司預計上半年錄得收益介乎約95億元至98億元，按年減少約14.9%至17.4%

【12：00】港股半日跌154點

恒生指數半日跌154點，報20454點，成交480億元。恒生科技指數跌近2%，報4507點。

內房股反彈，碧桂園 （2007）升超5%，龍湖 （0960）升近7%，中海外 （0688）升超3%，潤地 （1109） 升逾3%。

此外，阿里巴巴 （9988）跌逾2%，失守100元，報99.95元。

【10：54】港股跌108點

港股跌108點，報20501點；科指跌1.67%，報4521點。

阿里巴巴 （9988） 跌幅收窄至1.86%，報100.2元，成交額16.1億元。

內房股今日反彈，碧桂園 （2007） 、龍湖 （0960）升超7%，新城 （1030）升逾5% 。

【10:00】北燃藍天復牌曾挫逾四成

北燃藍天﹙6828﹚達聯交所復牌指引，今早復牌，惟股價一度大挫逾四成，現報0.071元，瀉38.8%，成交額1,030萬元。

該股自2021年1月起停牌，曾由新世界（0017）主席鄭家純姪兒鄭明傑出任主席。

【09：55】港股跌140點

港股跌140點，報20468點；科指跌1.94%，報4508點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾2%，低見99.55元，現仍跌2.3%，報99.75元；騰訊 （0700） 跌逾1%；美團 （3690） 跌逾3%，低見185.1元。此外，快狗打車 （2246）跌超4%，低見7.48元再創新低。

內房上周股價暴瀉，今日開市早段則出現反彈，民企內房彈力十足。其中，控股股東再增持的旭輝﹙0884﹚大升13.8%，報2.22元。另外，新城發展﹙1030﹚升7%，碧桂園﹙2007﹚升6.7%，龍湖﹙0960﹚升5.8%。

【09：20】港股低開92點

港股低開92點或0.45%，報20516點；科指低開35點或0.77%，報4562點。

科技股普挫，阿里巴巴（9988）跌2.06%，報100元；騰訊（0700）跌0.72%，美團（3690）跌0.52%，京東（9618）跌逾1%。

汽車股走弱，蔚來（9866）跌超5%，理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）跌超4%，比亞迪股份（1211）跌超1%