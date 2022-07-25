內房｜官媒引專家︰季末房市有望進入企穩恢復通道

新華社旗下《經濟參考報》發表有關內地樓市的報道，釋出正面信號。報道指，今年以來中央層面多次召開專題會議，釋放積極信號，包括明確守住不發生系統性風險底線，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。地方層面更是從供需兩側調整。在利好政策的加持下，進入6月，房地產市場明顯好轉，熱點城市和熱點區域的銷售復蘇節奏加快，供求略有好轉。業內人士表示，當前行業基本面的底部或已過去，但總體來看，房地產市場仍處銷售邊際改善的弱復蘇階段，預計整體回暖還需時日。

報道又引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱， 6月份全國70個城市新建商品住宅按月跌幅收窄，釋放積極信號；同比受此前持續的按月下跌影響，繼續擴大。房價資料充分體現了二季度以來房地產一攬子政策的有效性，按月資料改善充分說明市場預期漸改善，房價指標正努力走出降溫通道。

另外，今年以來，中央層面頻頻發聲釋放利好信號，表示支援房地產企業合理融資需求、鼓勵優質房企兼併收購出險房企項目，防範化解房地產行業風險。中指研究院常務副院長黃瑜向《經濟參考報》表示，短期來看，房地產市場恢復穩定運行前，各地因城施策頻次或將維持在較快節奏，供需兩端政策均仍有空間。預計一線城市仍以微調為主，二線及三四線城市政策優化力度有望繼續加大。貨幣政策端，房貸利率短期仍有一定下降空間，不排除繼續非對稱降息。

在供給端，黃瑜預計，一是將繼續優化調整預售資金監管政策，更好地為企業補充資金流動性，提高預售資金使用效率；二是降低企業稅費支出，減輕企業資金壓力或是企業端政策發力方向。

黃瑜補充，總體來看，三季度末全國市場有望進入企穩恢復通道，但恢復節奏仍依賴於宏觀經濟的修復節奏、政策優化力度等方面。