全國政協經濟委員會副主任劉世錦︰中國全年經濟增速或4%左右

2022大灣區首席經濟學家論壇日前於線上舉行，前中國銀監會主席劉明康，全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦，及16位首席經濟學家等專家學者就「全球經濟變局與大灣區金融創新發展」多角度進行深入探討。

劉明康︰數位化及ESG助解決三大難點

劉明康在主旨演講中表示，國際上對於通貨膨脹所採取的貨幣政策走勢和速度的不確定性以及各種影響疊加形成的「共振」是當今最大的挑戰。他又指，數位化正在改變社會，在巨大的機遇面前，如何以理智的思維去看待它，如何發揮 ESG 最大的機理與力量去認知和應對數位化帶來的變革和衝擊，十分必要，也非常有價值。而對數位化轉型和 ESG 的統籌建設和深入研討，有助於解決三大難點或是工作重點，包括設計好組織、法治與機制架構，在政府和企業兩個層面上推動人的思想與理念的轉變；文化的搭建和落地；三是要有一套科學和健全的厘定目標、講究順序、評判過程、重視結果的體系。

他呼籲大家共同努力，在擁抱數字化時代到來時，做到量化代價，少走彎路、錯路。

劉世錦則指，當務之急是力爭經濟儘早回到一個正常運行的軌道。（新華社）

劉世錦︰力爭經濟回到正常運行軌道

劉世錦則指，當務之急是力爭經濟儘早回到一個正常運行的軌道，或許可以提出一個目標，即下半年爭取實現5.5%的增長速度，這樣全年平均下來經濟增速應該會在4%左右。他認為，實現下半年的增長目標，最重要的不確定性因素還是疫情。但仍應當力爭形成一個比較確定、可預期、大體正常的經濟運行環境。他強調，不論從短期還是中長期來看，穩增長的立足點要放到激發供給側的結構性潛能。

除此以外，劉世錦強調不論從短期還是中長期來看，穩增長的立足點要放到激發供給側的結構性潛能。他提出在中速增長期的「1+3+2」的結構性潛能框架。「所謂的『1』即以都市圈城市群的發展為龍頭，大概中國今後相當長一段時間，至少60%-70%以上的新的增長動能都在這個範圍之內。所謂『3』即補上三大短板：基礎產業效率不高、中等收入群體規模不大、基礎研發能力不強。所謂『2』即為新的經濟增長動能，我稱為兩個『翼』，數字經濟和綠色發展。」他又表示，穩增長需要堅持不斷深化改革開放、穩預期、釋放結構性潛能。

汪濤﹙圖﹚、陸挺、巴曙松等也有參與討論。﹙資料圖片﹚

陸挺、汪濤、巴曙松等也出席討論

大灣區首席經濟學家論壇由深圳高等金融研究院、香港中文大學（深圳）經管學院共同主辦，今年已是第四屆，同場學者專家如雲。

野村證券董事總經理及中國首席經濟學家陸挺，瑞銀董事總經理、亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤，廣發證券全球首席經濟學家及產業研究院院長沈明高，海通國際首席經濟學家孫明春就「金融雙向開放與金融合作、金融治理」議題分享了各自的研究成果。

香港交易所董事總經理及首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松，招商銀行及招銀國際首席經濟學家丁安華，高風諮詢創始人兼CEO謝祖墀、工銀國際首席經濟學家及董事總經理程實就「貿易、產業鏈衝擊下的大灣區資本市場創新發展」議題進行深度研討。瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆，平安證券首席經濟學家及研究所所長鍾正生，美銀證券董事總經理及大中華區首席經濟學家喬虹，摩根士丹利首席經濟學家及董事總經理邢自強就「全球經濟面臨的挑戰及宏觀趨勢展望」議題分享各自的深刻見解。

興業銀行首席經濟學家及華福證券首席經濟學家魯政委，《香港01》創辦人、北京大學新結構經濟學研究院院董會主席于品海，騰訊研究院首席經濟顧問吳緒亮，深圳高等金融研究院政策與實踐研究所所長及香港國際金融學會主席肖耿就「大灣區創新戰略與新興產業投資」議題分享了多角度的精闢洞見。

中國工程院院士、香港中文大學（深圳）校長徐揚生教授在開幕致辭中表示，新冠疫情起伏不定、國際地緣政治形勢複雜，國內外經濟形勢的不確定性與複雜性都在急劇攀升。放眼世界動態、立足地區發展，論壇以「全球經濟變局與大灣區金融創新發展」為主題展開討論，在當前形勢下具有非凡的意義。

深圳高等金融研究院及香港中文大學（深圳）經管學院學術院長熊偉教授也表示，在疫情反覆的背景之下，各國經濟仍面臨着嚴峻挑戰：供應鏈危機仍然在延續、能源價格處於高位，而通脹也引發「滯脹」的擔憂。同時，發達國家進入加息周期，中國等發展中國家也面臨熱錢流出等問題。作為中國經濟未來發展的下一個突破口，粵港澳大灣區的戰略地位至關重要，其經濟發展如何走出創新之道也需要持續深入探討。

深圳高等金融研究院副院長、美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行原高級經濟學家兼政策顧問王健教授，香港中文大學（深圳）經管學院助理院長佟世璐教授，深圳高等金融研究院政策與實踐研究所所長、香港國際金融學會主席肖耿教授主持了論壇。