港股仍未收復21000點　成交續淡不足千億元　內房及物管保持強勢

美股隔晚個別發展，黑期今早最新升約40點，市場關注美國周三議息結果，此外，阿里巴巴將申請在香港進行主要上市，此舉或使內地投資者可以通過滬深港通投資該股。



【16:32】港股揚逾300點

港股反彈，可是仍未能收復21000點關，同時成交仍屬淡靜，全日成交額不足1,000億元。

恒指收市報20905點，升342點，國指升108點，報7185點，科指升62點，報4596點月，成交額為965億元。

內房股延續上日強勢，碧桂園（2007）升13.4%，收市報3.72元，龍湖（0960）升3.7%，中海外（0688）升3.6%，潤地（1109）升3.6%，雅居樂（3383）升5.2%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升7.7%，保利物業（6049）升3.8%，中海物業（2669）升2.8%。

科技股方面，阿里（9988）升4.8%，報104.4元，美團（3690）升1.3%，騰訊（0700）升0.9%。

濠賭股方面，金沙（1928）升4.6%，銀娛（0027）升1.9%，澳博（0880）跌0.3%。

金融股方面，港交所（0388）升3.5%，將於下周一公布業績的滙豐（0005），股價重上50元，收市報50.1元，升2.6%。

【15:21】內地股市高收

內地股市高收，上證指數收市報3277點，升27點，深成收市報12408點，升116點，滬深300指數收市報4245點，升33點，創業板收市報2713點，升8點。

亞太區股市方面，日股跌67點，報27631點，台股跌129點，報14806點，韓股升9點，報2412點。

港股方面，恒指最新報20911點，升348點，國指最新報7195點，升117點，科指升60點，報4595點。

【13:56】港股升幅午後擴大

港股升幅在午後略為擴大，恒指最新報20905點，升342點，國指最新報7185點，升108點，科指升62點，報4596點。

阿里（9988）重上百元大關，最新報104.7元，升5.1%。

內房股上揚，碧桂園（2007）飆7.3%。

濠賭股亦獲追捧，金沙（1928）升4.3%。

【12:00】中午收漲305點

恒生指數中午收報20868點，升305點，成交額526.36億元

內房股受捧，碧桂園（2007）升6.71%；旗下碧服（6098）亦漲3.86%。中海外（0688）及潤地（1109）分別升3%及2.7%。

阿里巴巴（9988）申請在港成主要上市地，股價半日升6%，報105.6元，逼近7月15日的下跌裂口頂部。

商湯（0020）再挫沽，半日跌6.25%，報2.25元。

【09:56】港股升73點

港股升73點，報20636點；科指升0.03%，報4535點。

阿里巴巴 （9988）升逾3% ，其餘科技股普遍轉跌，騰訊 （0700） 跌0.7%，美團 （3690） 跌0.9%，小米 （1810） 跌1%。

商湯（0020）跌7.5%，報2.22元，成交額1.23億元。據中央結算系統（CCASS）持倉紀錄顯示，截至上周五（22日）商湯在市場中介者佔流通股比重，增加14.21個百分點至73.15%。

【09:20】港股高開113點

港股高開113點，報20676點；科指高開0.54%，報4558點。

阿里巴巴（9988）升3.41%，報103元，成交額4.08億元。該公司稱，將新增香港為雙重主要上市地。在港交所完成審核程序後，阿里將在港交所主板及紐交所兩地雙重主要上市。之後有望可納入滬深港通的合資格股票範圍。

其餘科技股普升，京東（9618）升逾1%，美團（3690）升0.27%，惟騰訊（0700）跌0.55%。