港股升不足百點　商湯跌逾7%　上周五CCASS持倉激增｜持續更新

美股隔晚個別發展，黑期今早最新升約40點，市場關注美國周三議息結果，此外，阿里巴巴將申請在香港進行主要上市，此舉或使內地投資者可以通過滬深港通投資該股。



【09：56】港股升73點

港股升73點，報20636點；科指升0.03%，報4535點。

阿里巴巴 （9988）升逾3% ，其餘科技股普遍轉跌，騰訊 （0700） 跌0.7%，美團 （3690） 跌0.9%，小米 （1810） 跌1%。

商湯（0020）跌7.5%，報2.22元，成交額1.23億元。據中央結算系統（CCASS）持倉紀錄顯示，截至上周五（22日）商湯在市場中介者佔流通股比重，增加14.21個百分點至73.15%。

【09：20】港股高開113點

港股高開113點，報20676點；科指高開0.54%，報4558點。

阿里巴巴（9988）升3.41%，報103元，成交額4.08億元。該公司稱，將新增香港為雙重主要上市地。在港交所完成審核程序後，阿里將在港交所主板及紐交所兩地雙重主要上市。之後有望可納入滬深港通的合資格股票範圍。

其餘科技股普升，京東（9618）升逾1%，美團（3690）升0.27%，惟騰訊（0700）跌0.55%。