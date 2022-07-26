港股升幅擴大　阿里重上百元關　碧桂園飆逾7%｜持續更新

美股隔晚個別發展，黑期今早最新升約40點，市場關注美國周三議息結果，此外，阿里巴巴將申請在香港進行主要上市，此舉或使內地投資者可以通過滬深港通投資該股。



【13:56】港股升幅午後擴大

港股升幅在午後略為擴大，恒指最新報20905點，升342點，國指最新報7185點，升108點，科指升62點，報4596點。

阿里（9988）重上百元大關，最新報104.7元，升5.1%。

內房股上揚，碧桂園（2007）飆7.3%。

濠賭股亦獲追捧，金沙（1928）升4.3%。

【12:00】中午收漲305點

恒生指數中午收報20868點，升305點，成交額526.36億元

內房股受捧，碧桂園（2007）升6.71%；旗下碧服（6098）亦漲3.86%。中海外（0688）及潤地（1109）分別升3%及2.7%。

阿里巴巴（9988）申請在港成主要上市地，股價半日升6%，報105.6元，逼近7月15日的下跌裂口頂部。

商湯（0020）再挫沽，半日跌6.25%，報2.25元。

【09:56】港股升73點

港股升73點，報20636點；科指升0.03%，報4535點。

阿里巴巴 （9988）升逾3% ，其餘科技股普遍轉跌，騰訊 （0700） 跌0.7%，美團 （3690） 跌0.9%，小米 （1810） 跌1%。

商湯（0020）跌7.5%，報2.22元，成交額1.23億元。據中央結算系統（CCASS）持倉紀錄顯示，截至上周五（22日）商湯在市場中介者佔流通股比重，增加14.21個百分點至73.15%。

【09:20】港股高開113點

港股高開113點，報20676點；科指高開0.54%，報4558點。

阿里巴巴（9988）升3.41%，報103元，成交額4.08億元。該公司稱，將新增香港為雙重主要上市地。在港交所完成審核程序後，阿里將在港交所主板及紐交所兩地雙重主要上市。之後有望可納入滬深港通的合資格股票範圍。

其餘科技股普升，京東（9618）升逾1%，美團（3690）升0.27%，惟騰訊（0700）跌0.55%。