調查：過半受訪餐廳指次季生意改善　計劃加薪留人　普遍加2%至5%

戶戶送今日（26日）公布今年第二季「餐廳信心指數」調查結果，結果顯示季内本地餐廳生意錄得改善，逾45%餐廳的收入於第二季錄得升幅。受訪餐廳對業績的滿意度由2022年第一季的5.3/10上升至6.4/10，錄得兩年半以來的最高分數。

許多餐廳相信，4月發放的消費券是帶動生意額上升的關鍵因素，令今季生意表現較第一季理想。65%受訪餐廳認為，消費券計劃令第二季的收入輕微或大幅增加。延長堂食時間及放寬社交距離措施亦有助餐廳增加今年第二季的收入，而餐廳亦正為第三季擴充堂食生意作好準備，逾45%餐廳的收入於第二季錄得升幅，16%則表示收入維持不變。

與此同時，堂食生意有所改善，55%受訪餐廳表示堂食收入較首季大幅或輕微上升，19%則表示堂食收入維持不變。隨著堂食生意穩步復蘇，近半成（48%）受訪餐廳表示，曾於第二季增聘員工。

過半受訪餐廳計劃本季加薪

為挽留員工，55%受訪餐廳計劃於本季加薪，其中近五分一（18%）預料升幅將介乎5%至10%，而大部分（47%）則預料升幅介乎2%至5%。

此外，42%受訪餐廳表示計劃聘請更多員工，逾四分一（26%）餐廳更計劃於2022年第三季開設新分店，但高昂的租金及食材價格讓餐飲業於第二季面臨巨大壓力，同時憂慮新冠疫情或反彈。

大部分受訪餐廳表示於第二季期間，營運成本為他們最大的壓力來源，當中包括食材價格及租金開支（分別各有39%受訪餐廳將其列為最大開支）；人工成本則排行第二，有23%餐廳指員工薪金為其最大開支。