內地6月工業企業利潤由降轉增　按年升0.8%

國統局公佈，6月全國規模以上工業企業利潤按年增長0.8%，至約8,292億元（人民幣，下同），1至6月全國規模以上工業企業利潤按年增長1%至4.27萬億元。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，6月份，工業企業復工復產紮實推進，企業利潤恢復加快，當月利潤由降轉增，行業結構改善。

6月份，隨著產業鏈供應鏈明顯修復，規模以上工業增加值按年增長3.9%，企業營業收入增長8.6%，均連續兩個月回升，較4月份的低點分別提高6.8和7.2個百分點，收入增速已接近近年平均水平，生產銷售繼續邊際改善，企業效益逐步恢復。上半年，規模以上工業企業營業收入按年增長9.1%。

工業企業當月利潤由降轉增，上半年利潤保持小幅增長。次季以來，受部分地區疫情多發散發影響，工業企業效益承壓明顯，4月份工業企業利潤由增轉降且降幅較大。隨著疫情得到有效控制，5月份工業企業利潤降幅略有收窄，6月份，產業鏈供應鏈進一步恢復，工業企業效益明顯改善，全國規模以上工業企業利潤按年增長0.8%，由連續兩個月下降轉為正增長，利潤增速較上月回升7.3個百分點，呈加速恢復態勢。上半年，規模以上工業企業利潤按年增長1.0%。