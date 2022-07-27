強積金｜7月中港股票再次墊底　駿隆：MPF人均暫蝕1154元

一眾打工仔強積金戶口，又再次錄虧損。駿隆公佈7月強積金表現，截至7月23日，強積金人均蝕1,154元，年初至今累蝕33,445元。

7月駿隆強積金綜合指數回報負0.5%。月內三大主要指數表現不一，股票基金指數負1.6%，混合資產基金指數升0.5%，固定收益基金指數升0.1%。

駿隆表示，7月能源及食品價格有回落趨勢，令歐美股票市場信心回暖，整體大部分基金資產表現有所反彈。惟中港股票基金受中國購房者拒繳房貸的風波影響錄得負回報。

積金評級的數據顯示，歐美股票基金均錄正回報，單月排名佔據首位，相反中國股票及港股基金再次墊底。（積金評級）

中港股票再次墊底

據積金評級的數據顯示，歐美股票基金均錄正回報，單月排名佔據首位，相反中國股票及港股基金再次墊底。

7月美股基金升5.11%最為強勁，但總結年初至今，美股基金仍然包尾。歐洲股票基金7月升2.86%，惟年初至今排名倒數第三。而香港及中國股票基金7月跌5.41%敬陪末座，但年初至今表現仍優於歐美股票基金。

積金局﹕切忌試圖捕捉市況

積金局表示，強積金乃長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金局又指，過去21年，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。