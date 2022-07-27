誤棄存有8000粒Bitcoin硬盤　英工程師擬斥8700萬元挖堆填區尋寶

一時之誤，讓自己將有用或有價值的物件當成垃圾掉迷棄，相信不少讀者也曾經歷過。當已成事實，除了感到惋惜外亦別無他法。畢竟物件已運送到堆填區處理時，又可以採取哪些行動以修補過錯？英國一名工程師卻並無讓自己只留下痛心的感覺，反而相當進取，計劃挖掘堆填區以尋回失物，涉及成本達到1,100萬美元（約8,700萬元）。期間更會出動由8名專家組成的團隊，以及透過2隻機械狗去尋找物件。為何該名工程師會如此不惜血本，他希望尋回的物件又是什麼？原來當年該名工程師，希望尋回一個存有8,000粒Bitcoin（比特幣）的硬碟。

該名為James Howells的工程師，早年誤將存有8,000粒比特幣的備用硬盤，當作垃圾丟棄。據《Business Insider》報道，多年來他想了多個方法希望尋回那個硬盤，卻亳無進展。近日便策劃一項大型挖掘計劃，希望在可能仍埋有硬盤的堆填區內，尋回遭誤丟棄之物。

James Howells早於比特幣在2009年面世不久，已挖出8,000個，可是在2013年時卻將存有這8,000個比特幣的硬盤當垃圾棄掉。8,000個比特幣，按最新價每個2.13萬美元計算，價值1.7億美元。報道指出該名工程師的挖掘計劃總成本高達1,100萬美元，並已獲得德國及瑞士兩間風險投資公司提供資金。若成功尋回硬盤，James Howells及投資公司可以各自分得30%資產，餘下40%則向居民派發。預料整個挖掘工程需時36個月。他亦有另一個挖掘方法，規模較少須動用600萬美元資金，預料18個月完成。

為了在成功尋回硬盤後，可以取回內儲的資料，其中一名顧問更曾在當年穿梭機哥倫比亞發生災難後，進行黑盒調查的公司工作過。若硬盤並無損失，能夠檢索當中資料機會達80至90%。

不過要啟得有關計劃，先要說服堆填區所在的紐波特市議會。可是在過去多年市議會一直拒絕James Howells的挖掘要求，亦有議會代表指出James Howells的團隊提出的建議，或會帶來巨大生態風險，屬不可接受。