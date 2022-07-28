港股半日跌115點　內房股續挫　龍湖跌逾4%｜持續更新

聯儲局加息符預期，主席鮑威爾稱在某個時間放慢加息節奏可能是合適做法，隔晚美股上揚，恒指黑期今早升約百點。



【12：07】港股半日跌115點

恒生指數半日跌115點，報20554點，成交489.5億元。恒生科技指數升0.3%，報4549點。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾1%；騰訊 （0700） 升0.5%；小米 （1810） 升逾2%。

內房股續挫，龍湖（0960） 跌逾4%，萬科（2202）、碧桂園（2007）、雅居樂（3383）跌逾2%，潤地（1109）跌近3%，中海外（0688）跌近2%。

【10：53】港股升31點

港股升31點，報20701點。

阿里巴巴（9988）續軟，最新跌近1%，報100元。小米（1810）升近4%，報13.18元，成交額5.72億元。

至於昨日大跌的碧桂園（2007）跌0.32%，碧桂園服務（6098）升1.38%。

【10：00】港股轉跌

港股轉跌25點，報20645點；科指升0.58%，報4563點。

百威亞太 （1876） 績後造好，升幅擴大至逾3%，高見24.1元。其他啤酒股亦向上，潤啤 （0291） 升0.18%；青啤 （0168） 升1.09%。

協鑫新能源（0451） 跌超兩成，該公司計劃折讓兩成配股籌3.1億元；協鑫科技（3800） 跌逾2%。

【09：20】港股高開35點

港股高開35點，報20705點；科指升0.47%，報4558點。

科技股個別走勢，阿里巴巴（9988）跌0.2%，騰訊（0700）升1.37%，美團（3690）升0.58%。

新東方（9901）升超5%，公司擬回購不超過4億美元股票。新東方在線（1797）亦升超5%。

協鑫新能源（0451） 跌逾14%，該公司計劃折讓兩成配股籌3.1億元；協鑫科技（3800） 則升近2%。

至於昨日大跌的碧桂園（2007）升1.58%，碧桂園服務（6098）升0.92%。