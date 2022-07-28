報告：本港企業為保留人才　以時區而非地點招聘成趨勢

疫情下工作及招聘模式改變。企業管理平台Deel表示，四成七本港的科技企業，正在本地及海外等地方，招聘獨立合約僱員去填補人才缺口。

Deel發表今年上半年「全球招聘趨勢報告」，指本港目前人才短缺問題存在許多因素，過去數年的工作模式及勞動力人口結構，產生一定程度上的變化，企業要尋找方案去管理勞動力，如善用工作模式的變化，包括通過遙距及混合工作模式，聘請海外人才到本地工作、聘請海外人才並允許其留在當地進行遙距工作，以及保留希望離開香港，同時繼續留任本地職務的人才。

有企業按時區而非地點招聘

Deel指出，新的工作模式下本港人才可調遷並於其他市場，建立自己職業生涯，意味著本地企業不一定會失去這些人才，開始有企業按時區，而非地點招聘，以留住員工。

同時海外企業亦通過遙距和混合工作模式，於本港人才庫尋找合適人才，報告發現本地動畫師是繼統計師後，第二個受海外企業歡迎的職位，工程師則排名第三；而美國成為最受香港人才歡迎的遙距工作國家，其次是英國，新加坡排第三，之後是德國及澳洲。

Deel表示，今年5月已在港推出創新科技及解決方案，通過自動化方式處理匯款和各國勞動法要求，以簡化全球招聘手續，至今已代表香港企業，聘請約300多名員工。