滙豐管理層今見股東　方國珊預告出席　有散戶組織「訴求說明會」

滙豐控股（0005）昨日公布中期業績，周二（2日）下午將召開香港股東非正式會議，料派息、搬遷總部及股東平保（2318）提出將亞洲業務獨立上市的分拆計劃，成為討論焦點。

杜嘉祺、祈耀年等出席

滙豐出席的管理層十分重磅，包括滙豐集團主席杜嘉祺、滙豐集團行政總裁祈耀年、香港上海滙豐銀行主席王冬勝、香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建、香港上海滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹。

另一邊廂，散戶也十分重視，代表滙控約500名小股東的西貢區議員方國珊表示會出席。同時，也有散戶預告舉行「一群香港滙豐小股東的訴求說明會」，明言小股東幾年來終能夠得到一個機會，向滙豐和社會講述小股東的「窘況和期望」，並邀請傳媒採訪。

專家對分拆看法兩極

談及平保提出的分拆計劃，方國珊向媒體表示會支持平保在滙控董事會中取得席位，從而推動滙控遷冊至港。她又表示，因憂慮英國會再次下令暫停派息，認爲滙控應以香港作為發展中心。

高寶集團證券執行董事李慧芬同樣支持滙控分拆亞洲業務。她認為，單論滙豐於香港業務表現，屬相當理想，惟其內歐美業務表現較失色，拖累整體股價，若將香港及內地等亞洲區業務分拆，可以成為股價上升動力。

對此，凱基亞洲投資策略部主管溫傑則持相反意見，他指由於分拆計劃牽涉的金錢及時間成本過高，實現機會甚微。他認為，若成功分拆將會對滙控整體造成不良影響，例如削弱其全球化的優勢、分散其資產及業務、影響其貸款加權等。

而祈耀年在昨日的投資者會議上也提到，委任獨立財務及法律顧問研究集團改變結構（的可行性後，發現方案對股東弊多於利，當中更可能涉及不少成本，包括融資成本及執行與決策成本，因此現行架構可在最安全的情況下為股東增值。