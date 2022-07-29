MIRROR演唱會｜電盈微跌1.4%　協興隆母企中建富通高開逾一成

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生恐怖意外，於晚上10時許，在表演進行期間，場內一部大型屏幕由高處墜下，即時壓倒最少兩名舞蹈員，據報其中一人傷勢嚴重。及後主辦方MakerVille宣布，取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排。

主辦方MakerVille母公司電訊盈科（0008）今早股價低開1.42%，報4.16元，成交額約803.71萬元。

協興隆負責機械工程

負責演唱會機械工程的協興隆舞台工程，母企為上市公司中建富通（0138）。翻查年報，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益。而中建富通主席及大股東為藝人麥浚龍父親麥紹棠。

至於協興隆舞台工程創辦人及董事總經理區家鑫，同時為中建富通的高級管理層。資料顯示，區家鑫在表演舞台設計、金屬建造工程及工程服務方面擁有超過34年的經驗。

中建富通開報0.2元，抽高11.73%，成交額僅5.68萬元。

MIRROR演唱會事故不斷。（鄺鈺瑩攝）

ITP為本地「創仔」 市值高達90億

至於負責視像器材的「In Technical Productions」（ITP）為創業板上市公司，上市編號8446。ITP過去曾多次負責演唱會的視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果等，不少演唱會甚至政府官方活動的視像工程，均由該公司負責。

ITP今早無升跌，報11.28元，成交額約67.68萬元。

ITP今年股價走勢強勁，由年初約0.3元水平，反覆累升至近日高位11.5元，市值衝高至90.24億元。

至於有份承辦今次演唱會的其他工程公司，其中一間「菱藝廣告製作」午夜在FB專頁發聲明指對MIRROR演唱會意外深表關注，但反駁網上流傳指，涉事墮下的大屏幕與該公司有關的指控，強調其公司在今次演唱會只負責舞台舞美工程部份，包括「Band Pool（樂隊演奏）角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面及鏡面物料」，強調並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作，故今次意外與該公司無關。