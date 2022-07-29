恒指半日跌473點　科技股急瀉　阿里挫近6%︱持續更新

美國加息，但無阻美股連升第二日，隔晚三大指數皆升逾1%。不過，港股連日牛皮，窄幅上落，市場關注會否爆邊，



【12:00】半日挫473點

恒指半日跌2.3%，報20148點，成交額633.59億元；科指重挫4.25%，報4358點。

科網股、中概股下挫，京東健康（6618）跌近一成；快手（1024）急挫逾8%；阿里巴巴（9988）挫近6%；美團（3690）跌半成；小米（1810）跌4%。

名創優品（9896）漲超7%。公司日前遭沽空機構狙擊，隨後發聲明回應指報告毫無依據。

【11:23】港股挫400點

港股跌勢加深，恒指現報20216點，挫406點或1.97%；國指報6907點，挫174點或2.47%；科指報4386點，挫165點或3.65%。大市成交額527億元。

阿里健康﹙0241﹚、碧服及百威分別瀉7.57%、6.57%及5.06%，為表現最差三隻藍籌股。

阿里巴巴瀉4.99%，報94.2元。另外，創科﹙0669﹚、龍湖、美團﹙3690﹚及藥明生物﹙2269﹚皆挫逾4%。

逆市下，信義光能﹙0968﹚及東方海外﹙0316﹚分別升4.89%及4.17%，表現亮麗。

【10:33】港股挫近300點

港股跌勢加劇，恒指報20345點，挫277點或1.34%；國指報6959點，挫123點或1.74%；科指報4421點，挫131點或2.88%。大市成交額360億元。

碧服及百威亞太齊瀉逾5%，為表現最差藍籌股。

內房偏軟，龍湖﹙0960﹚瀉4.49%、碧桂園瀉3.47%、中海外﹙0688﹚瀉2.25%。

阿里巴巴瀉逾4%。

【09:48】港股挫逾百點

恒指現跌逾百點，現報20483點，挫139點或0.68%，其中創科實業﹙0669﹚大瀉4.7%，為表現最差藍籌股。另外，百威亞太﹙1876﹚亦瀉2.1%。

阿里巴巴跌幅擴大，現挫3.8%。

內房股弱勢，龍頭之一的碧桂園﹙2007﹚挫3.78%，低見3.05元。同系的碧桂園服務﹙6098﹚挫5.28%，報17.58元。

【09:22】港股輕微高開

港股輕微高開，恒指開報20647點，升24點或0.12%；國指開報7095點，升13點或0.19%；科指開報4561點，升8點或0.2%。

馬雲據報計劃放棄對螞蟻的控制權，後者母企阿里巴巴﹙9988﹚低開0.45%。

下周一公布業績的滙控﹙0005﹚宣布，已完成股份回購計劃，該股開報49.45元，低開0.3%。