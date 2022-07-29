渣打香港業務上半年信貸減值大增逾6倍至3.06億美元

渣打（2888）上半年基本經營收入增加8%至82億元（美元‧下同），其中淨利息收入增加12%至36.42億元，其他收入增加10%至45.58億元。單計今年第二季，基本經營收入為39.26億元，按年增長11%，當中淨利息收入為18.52億元，增長13%，其他收入增長9%至20.74億元。

在今年上半年，渣打未計減值及稅項前基本經營溢利為29.33億元，增幅為18%；在今年第二季未計減值及稅項前基本經營溢利為12.95億元，增長21%。

不過在今年上半年，該行錄得信貸減值支出2.67億元，去年則獲撥回4,700萬元；第二季錄6,700萬元信貸減值支出，去年錄6,700萬元撥回。

香港業務上半年經營收入逾17億美元

香港地區為該行上半年最大收入來源，經營收入為17.37億元，未計減損及稅項前經營溢利為7.26億元，信貸減值為3.06億元，去年同期為4,200萬元，按年增加6.29倍，因此除稅前基本溢利為4.19億元。

英國業務則為該行上半年最大盈利來源，稅前基本溢利為4.37億元，經營收入為7.73億元。至於中國業務及印度業務，在上半年分別錄得2.42億元及3.03億元除稅前基本溢利。新加坡業務期內錄得3.72億元除稅前基本溢利。