金管局：第二季負資產宗數降至55宗

金管局公布，本港負資產住宅按揭貸款宗數由今年第一季末的104宗，減少至第二季末的55宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第一季末的6.1億元，減少至第二季末的3億元；負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額，由第一季末的1200萬元，減少至第二季末的400萬元。

金管局指，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

曹德明：未來負資產個案料將窄幅上落

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，疫情個案於第二季大幅減少，一手新盤亦密鑼緊鼓推出市面，不過由於新盤定價貼近二手市場，另一方面經濟仍未完全開通，及加息陰霾影響買家入市意慾，導致最新私人住宅售價指數不升反跌。在樓價輕微回落的情況下，未來負資產個案料將窄幅上落。

曹德明提醒，港加息周期有可能於今季尾來臨，在樓價回調、息口上升及高成數按揭盛行的情況下，較容易出現負資產個案，建議有意入市的買家要衝量清楚自身負擔能力及經濟狀況才考慮入市。

王美鳳料負資產宗數或於第三季回升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第二季4月起樓市受惠於疫情緩和，交投彈升，推動今年第二季樓價平均回升約2%，導致季內負資產數字回落至雙位數字；但由於季內樓價仍較去年8月高位平均回落約5%，故仍有少部份高成數按揭銀行職員個案以及9成按揭業主仍處負資產界線。

王美鳳指出，2022年6月起拆息明顯上升，樓巿受加息因素影響吹淡風，樓價出現反復上落，最近樓價平均較6月份高位回落約近2%，預期未來第3季負資產數字或掉頭回升；即使今年2月放寬按保令市場上高成數按揭使用率增加，但預期樓價調整幅度溫和而令負資產數字即使回升仍處低水平。