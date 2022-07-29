渣打：房地產貸款佔內地總貸款比例較小　政府正活化內房市場

近期內地爛尾樓停貸引發相關風險憂慮，銀行亦作出撥備作應對。渣打（2888）上半年信貸減值2.67億元（美元‧下同），當中包括2.37億元與內房相關的第三階段風險敞口。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，目前內房貸款風險敞口為37億元，相較該行在內地整體貸款規模640億元而言，屬較低比例。內房貸款中逾50%均有抵押，並主要集中於一﹑二線城市。

他指出該行上半年進行的相關撥備屬於保守及充足。下半年情況仍待進一步觀察，目前看到內地相關機構正配合政府活化內房市場，近期成交也有所回升。

稱本港銀行資產質素健康

渣打香港日前公佈維持最優惠利率（P）不變，洪丕正表示，美國剛加息0.75厘，相信港息會跟隨，雖然會有所滯後，但息口會向上，連帶最優惠利率也會上調。至於實際時間為何時上調，則會視乎數據，包括本港銀行結餘，目前約有1,600億港元，相較歷史低位500億港元仍屬充裕，還有就是視乎拆息（HIBOR）及美國加息步伐。近日H按（拆息+1.3厘）升至封頂上限，若果長期處於如此高位，封頂上限也將會有所調整。

至於息口向上會否增加按揭業務出現負資產風險， 洪丕正就回應稱，渣打或者全港其他銀行相關資產質素一向屬於健康，負資產情況較少，銀行並有對按揭申請者進行壓力測試，確保其安全性。

料今年淨利息平均為140個基點

加息環境有助渣打擴闊淨利息差， 洪丕正預計，今年全年的平均數將為約140個基點，明年則達至160個基點。上半年市況不穩，但多個業務指標仍向上，下半年盈利方面預計隨著息差擴闊等利好因素，帶動整體業務繼續向好。下半年歐美經濟衰退風險仍在增加，相較亞洲則較為穩健，疫情後經濟復甦，渣打會致力於2024年或者更早實現10%的有形股東權益回報。

渣打今年全年更新後指引還包括收入（撇除債務價值調整）增長約10%，按固定匯率基準計算;負面的貨幣匯兌影響估計達4億港元；開支（不包括英國銀行徵費）約為106億港元;包括現時估計為3億港元的正面貨幣匯兌影響；風險加權資產將大致與2021年全年水平相若（按固定匯率基準計算）；信貸減值將正常化，中期貸款損失率為30至35個基點；在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。