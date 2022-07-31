揭碧桂園「賤價」配股真相　內房困局壓平保｜鄭昆侖

最新的消是美國SEC將阿里巴巴（美股BABA)列入面臨摘牌中概股名單。有趣是，幾天之前阿里巴巴（9988）表示將申請香港為主要上市地, 亦一度令部份本港投資者認為阿里巴巴將會被納入滬港通、深港通。然而，上週阿里巴巴仍下跌8.7%, 收報93.1港元。至於被大股東Naspers「無限量減持」的騰訊（0700）（306.8港元), 其實亦不知不覺地走近52週低位（297.0港元)水平。

「水緊」才是港股大市的主要問題

與其將ATM等科技股的相對弱勢的主因推到美國股市監管當局身上，倒不如說中港兩地「缺水」可能更加直接。大家不能否認，內房系統相關的流動性問題，已經直接地或間接地影響到區內的經濟、消費力、以至資產投資意欲。

碧桂園是次集資金額規模有可能在反映企業的「水緊」問題亦很嚴重。﹙資料圖片﹚

上週, 碧桂園(2007)進行配股集資, 以每股約3.25港元的作價集資約28億港元。與2021年12月的現金（1,813億元人民幣）以及付息債務(3,182億元人民幣)水平相比, 是次集資金額規模有可能在反映企業的「水緊」問題亦很嚴重。疑似急於以「賤價」出售股份通常並不是甚麼有利的事情。有人可能為問,為何碧桂園的管理層不會儘早「下一盤大棋」, 早在2021年9月份以較高的股價水平（7.0-8.5港元左右）進行配股集資呢?

儘管大約在6月份有私人銀行看好港股市場(該行將恒指目標位提高至25,000點左右), 但是毫無疑問區內投資者(尤其是近年向銀行借錢投資的那一群)的「戰鬥力」已遭結構性削弱。

本週匯控業績發佈、中國平安的「內房黑洞」???

本週匯控（0005）跟恒生（0011）將會公佈2022年上半年業績。如無意外, 環球加息環境導致淨息差（NIM)繼續擴闊。只不過, 非利息收入(尤其是理財產品收入、股票佣金)應該會綠得明顯下跌。另一個要因素應該是貸款壞帳撥備情況。尤其是自從中國恒大（3333）流動性問題自從2021年第2季起不斷擴散, 因此內地的貸款質素水平亦有所動搖。

至於是次匯控業績發佈的其中一個亮點, 應該是管理層與主要股東中國平安（2318）之間的微妙關係。在周二(8月2日)的香港股東非正式會議, 有可能會出現一些有趣的事情。

中國平安近年亦大力涉及內地房地產的投資。（視覺中國）

至於中國平安的情況, 近年亦不會太好過的。中國恒大問題亦間接地影響到這家深圳保險集團。與海外的保險公司主力投資投資級別債券的做法不同, 中國平安近年亦大力涉及內地房地產的投資。因此, 整個行業的近乎蕭條情況亦嚴重地影響到中國平安的資產價值狀況。比較上出名的例子便是在2018年投資內房企業「華夏幸福」。

中國平安已就華夏幸福的投資進行了約420億元人民幣的撥備。坊間亦有人估計已陷入嚴重財困的華夏幸福, 所涉的債務水平接近1,000億元人民幣。中國平安有可能亦有其他的內房資產投資, 因此只為華夏幸福進行撥備未必足夠。

或者, 仍然享有穩定保費收入的中國平安仍未面對流動性問題(未必要急於出售具流通性的資產, 例如是匯控股票), 但是投資者對其的信心已經在削弱中。事實上, 中國平安的現價水平（46.2港元)亦是自從2017年6月份以來的最低水平。

就算中國平安的管治質素一直被認為高於同業, 但是再懂得盤算回報率的投資團隊也未必敵得過整個內地金融以及房地產系統的系統性風險(Systematic Risks)。再者, 華夏幸福事件亦可能暗示企業內「懂攻不善守」的發展樽頸位。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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