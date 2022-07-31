與刁佬交換日記　少有的跨界高手　展現三大底氣｜知薇

香港，金融圈不乏傳奇才俊，寫作圈也不乏文字高手，若一跨界，分分鐘多是唱歌好聽的演員，或是演技出色的歌手，兩邊都深入擅長的就是少數。「穿著西裝的古惑仔、促成交易的青年」刁佬，就是為數不多的跨界高手。刁佬於知薇而言，是雙重偶像：在刁場經驗老道，對deal的結構執行、成敗拆局的分析深入淺出，每讀必有收獲；在文化圈是表表者，文筆精準流暢又趣味抵死，令人拍手叫絕。

大半年前，刁佬那篇《女朋友變「出奇蛋」 一趣招解鎖關聯交易 附使用手冊》，解鎖了知薇的女性視角，對一群富有資源男性的「博愛」竟升起莫名的理解，如獲至寶引入文中，剖析大佬的女人職場路徑，「隔欄」向刁佬致敬。未曾想，兩篇文章在網路上的神交，在編輯大人的牽線搭橋下，竟促成了現實中的偶像見面會。

當日，知薇手捧新書《刁佬正傳II》，早早到了餐廳門口，看到三位直走過來，為首男士氣定神閑、步伐穩健、粗框眼鏡——刁佬！確認過眼神，大家相認，刁佬身邊兩位笑瞇瞇點頭示意的，就是工作室的刁龍和刁鳳了。知薇化身迷妹，拿出書請刁佬簽名時，發現偶像不僅有型還很貼心，遞過他已簽名寄語的新書。

刁佬訪問裏說最怕溝通不到的女人，知薇都有些忐忑。開席後，很快放鬆下來，因為刁佬不僅筆鋒犀利，更淵博健談，古今中外、天南海北、刁場職場、名人趣事，不乏話題和金句，加上刁鳳也不時拋個「盡職調查」問題，刁龍偶爾轉個話題和氣氛，知薇聽得投入、答得認真，全程無暇冷場。

讀刁佬的讀者們，或許會問：真人版的刁佬，和文章裏的人設，有無出入？短短午餐會面，知薇不敢亂下結論，有幾點觀察，聊以解讀者好奇害死貓之心。首先，刁佬的金融實戰經驗豐富，黑白兩道遊走之說得豪不誇張，談起他經手過和研究過的經典deals和風雲人物，如數家珍。其次，比起西裝古惑仔，刁佬更像江湖大俠，收人錢財替人解難消災之余，正如他說「人最大的能力及權力不在於你可以做甚麽，而是你可以放棄甚麽」，刁佬有自己的底線和堅持，更透著一股想藏卻藏不住的義氣。最後，刁佬入行雖然受了《Pretty Woman風月俏佳人》裏風流有錢的Richard Gere的啟發，本人卻文中的「刁場好男人」，至於七老師問的，是否值得（阿嫂）托付終身，reality speaks louder（用現實說話）。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。