阿里遭SEC列委員會認定發行人　如連續3年未檢查審計或被禁上市

阿里巴巴（9988）遭美國證券交易委員會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的發行人」。公司指出於 2022年7月26日提交了其20-F表格年度報告之後，於2022年7月29日證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的發行人」。

證交會的認定意味著，證交會認為，美國上市公司會計監管委員會（「PCAOB」）無法完全檢查或調查阿里巴巴在截至2022年3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿。

根據上述認定，今年成為阿里巴巴的第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法案》，如果PCAOB連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的註冊會計師事務所進行完全檢查或調查，該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全國性證券交易所（包括紐約證券交易所）或在美國「場外交易」市場進行交易。

阿里巴巴的美國存託股在紐約證券交易所交易。阿里巴巴近期宣佈其擬透過向香港聯交所尋求主要上市而成為一家雙重主要上市發行人。公司將繼續留意市場動態，遵守適用的法律法規，並努力保持同時在紐交所和 香港聯交所的兩地上市地位。