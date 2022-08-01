港股跌勢擴大並失2萬點大關　物管股向下碧服瀉近9%｜持續更新

今日為8月首個交易日，亦為本港上市公司業績期正式開展的日子，直至本月底，投資者可從中了解到以6月作為半年結的企業業績表現。重磅企業滙豐控股（0005）及旗下的恒生（0011），兩者業績表現自然成為今日市場焦點，特別是有關信貸減值情況，以及前者派息多寡。兩者業績表現如何，難免左右今日投資者情緒，及整體大市氣氛。



【09:42】華潤萬象生活曾升半成

華潤萬象生活(1209)料半年盈利增逾25%，帶動股價一度抽升逾半成，現造34.3元，升3％。

不過，另一大價物管股碧桂園服務﹙6098﹚則大瀉近9％，低見15.98元。

潤地（1109）向租戶提供不多於6個月租金寬免，預料涉資最多25億元人民幣，最新報32.4元，跌1.1%。

【09:36】港股失2萬點關

港股跌勢擴大並失守2萬點，恒指最新報19994點，跌162點，國指跌48點，報6837點，科指報4274點，跌56點。

【09:20】恒指低開129點

恒指最新報20026點，低開129點，國指低開35點，最新報6850點，科指最新報4303點，低開27點。

滙豐（0005）將於今午公布業績，最新報49.25元，低開0.3%，旗下恒生（0011）最新報元126.5，平開。

阿里（9988）被美國證交會列面臨退市風險名單，今早低開5.4%，最新報88.1元。騰訊（0700）最新報302元，低開1.6%。

內房股方面，龍湖（0960）最新報26.55元，高開1.3%，碧桂園（2007）最新報3.01元，低開0.7%。