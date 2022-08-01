滙豐放榜後股價轉升　揚3.6%　恒指跌幅午後收窄｜持續更新

今日為8月首個交易日，亦為本港上市公司業績期正式開展的日子，直至本月底，投資者可從中了解到以6月作為半年結的企業業績表現。重磅企業滙豐控股（0005）及旗下的恒生（0011），兩者業績表現自然成為今日市場焦點，特別是有關信貸減值情況，以及前者派息多寡。兩者業績表現如何，難免左右今日投資者情緒，及整體大市氣氛。



【13:23】恒指跌幅午後收窄

港股跌勢午後收窄，恒指收市報20116點，國指收市報6869點，跌16點，科指跌6點，報4324點。

滙豐（0005）股價午後轉跌為升，最新報51.2元，升3.6%，恒生（0011）升1.5%，報128.4元。

阿里（9988）仍企穩90元關，最新報90.4元，跌2.9%。

【12:26】恒指半日跌65點

恒指半日跌65點，報20091點，國指跌5點，報6880點，科指升8點，報4339點。

已於中午公布中期業績的滙豐（0005）跌0.6%，報49.1元，旗下恒生（0011）跌1%，報125.2元。同業中銀（2388）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.2%，報91.05元，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）則逆市揚2.6%，報180.9元。

內房股普遍下挫，碧桂園（2007）跌6.6%，報2.83元，龍湖（0960）跌2.7%。

物管股成為投資者沽貨對象，碧桂園服務（6098）跌9.5%，融創服務（1516）挫7.7%，金科服務（9666）瀉33.6%。

【11:54】研祥智能飆32%

研祥智能（2308）今早急升，並於上午11時36分停牌，停牌前報1.52元，飆升32.2%。

【11:16】港股重上2萬點

港股跌幅進一步收窄，恒指重上2萬點，報20078點，跌77點，國指跌3點，報6881點，科指轉升，報4335點，4點。

美團（3690）升1.9%，報179.6元，騰訊（0700）跌1.4%。

物管股金科服務（9666）急瀉33.6%，跌10.3元，碧服（6098）跌8.8%，融創（1516）跌7.4%。

【10:39】阿里跌幅收窄至3%

阿里（9988）跌幅收窄至3%，股價重上90元，最新報90.35元。

恒指最新報19946點，跌209點，國指跌6826點，跌59點，科指跌4279點，跌51點。

【10:09】澳門明起賭場及恢復堂食

澳門已連續9日無社區感染個案，將於明日（2日）凌晨零時起，重開娛樂場所﹑美容院等，同時恢復堂食，不過客人須出示3天核酸採樣證明。

賭股從低位反彈，澳博（0880）跌1.3%，金沙（1928）跌0.5%，永利（1128）跌0.8%，銀娛（0027）跌0.5%。

【09:55】碧桂園系全面捱沽

碧桂園（2007）股價失守3元，最新報2.93元，跌3.3%，碧桂園服務（6098）跌9.4%，最新報15.84元。

【09:42】華潤萬象生活曾升半成

華潤萬象生活(1209)料半年盈利增逾25%，帶動股價一度抽升逾半成，現造34.3元，升3％。

不過，另一大價物管股碧桂園服務﹙6098﹚則大瀉近9％，低見15.98元。

潤地（1109）向租戶提供不多於6個月租金寬免，預料涉資最多25億元人民幣，最新報32.4元，跌1.1%。

【09:36】港股失2萬點關

港股跌勢擴大並失守2萬點，恒指最新報19994點，跌162點，國指跌48點，報6837點，科指報4274點，跌56點。

【09:20】恒指低開129點

恒指最新報20026點，低開129點，國指低開35點，最新報6850點，科指最新報4303點，低開27點。

滙豐（0005）將於今午公布業績，最新報49.25元，低開0.3%，旗下恒生（0011）最新報元126.5，平開。

阿里（9988）被美國證交會列面臨退市風險名單，今早低開5.4%，最新報88.1元。騰訊（0700）最新報302元，低開1.6%。

內房股方面，龍湖（0960）最新報26.55元，高開1.3%，碧桂園（2007）最新報3.01元，低開0.7%。